https://ria.ru/20210408/dvigateli-1727294942.html

Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180

Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180

Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T03:17

2021-04-08T03:17

2021-04-08T03:17

россия

игорь арбузов

рд-180

энергомаш

космос - риа наука

роскосмос

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155849/07/1558490727_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_51f34e69d8ea5e9e435ae7135d9b3f93.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Арбузов.В декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180.Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.

https://ria.ru/20210325/raketa-1602742130.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь арбузов, рд-180, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос, москва, сша