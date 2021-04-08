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Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:17
2021-04-08T03:17
россия
игорь арбузов
рд-180
энергомаш
космос - риа наука
роскосмос
москва
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Арбузов.В декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180.Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
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россия, игорь арбузов, рд-180, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос, москва, сша

Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180

03:17 08.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области
Ракетный двигатель РД-180 в цехе НПО Энергомаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Арбузов.
"Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту", - сказал он.
В декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
Пуск РНСоюз-2.1б с разгонным блоком Фрегат с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 05:53
"Союз-2" стартовал с Восточного с британскими спутниками связи
 
РоссияИгорь АрбузовРД-180ЭнергомашКосмос - РИА НаукаРоскосмосМоскваСША
 
 
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