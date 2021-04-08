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Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:17
2021-04-08T03:17
2021-04-08T03:17
россия
игорь арбузов
рд-180
энергомаш
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москва
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Арбузов.В декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180.Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
https://ria.ru/20210325/raketa-1602742130.html
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россия, игорь арбузов, рд-180, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос, москва, сша