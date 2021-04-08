https://ria.ru/20210408/dush-1727375278.html

Космонавт рассказал о жизни на МКС без душа

Космонавт рассказал о жизни на МКС без душа

Летящий на МКС российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что за два космических полета так и не привык обходиться без душа и обтираться только влажными... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:32

2021-04-08T14:32

2021-04-08T23:53

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

антон шкаплеров

байконур (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:589:1080:1197_1920x0_80_0_0_f4d68e08ed7022cd7e03d3c21083d728.jpg

БАЙКОНУР, 8 апр - РИА Новости. Летящий на МКС российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что за два космических полета так и не привык обходиться без душа и обтираться только влажными салфетками."Я не могу привыкнуть к тому, что приходится принимать душ только влажными салфетками в течение полугода. Вы можете себе представить - полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками?" - сказал Новицкий на предстартовой пресс-конференции на космодроме Байконур.По его словам, он понимает, что это необходимо, но "до сих пор не привык".Ранее госкомиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18": россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.Их дублеры - россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн МакКлейн.Девятого апреля экипажу предстоит стартовать в космическом корабле "Союз МС-18" на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки Байконура. В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю.А.Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.Пуск запланирован на 10.42 мск. В 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут, корабль должен причалить к МКС.Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210405/kosmonavty-1604219597.html

https://ria.ru/20210327/fotografiya-1603148543.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, антон шкаплеров, байконур (город), в мире