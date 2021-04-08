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Космонавт рассказал о жизни на МКС без душа
Космонавт рассказал о жизни на МКС без душа
Летящий на МКС российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что за два космических полета так и не привык обходиться без душа и обтираться только влажными... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:32
2021-04-08T23:53
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
антон шкаплеров
байконур (город)
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БАЙКОНУР, 8 апр - РИА Новости. Летящий на МКС российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что за два космических полета так и не привык обходиться без душа и обтираться только влажными салфетками."Я не могу привыкнуть к тому, что приходится принимать душ только влажными салфетками в течение полугода. Вы можете себе представить - полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками?" - сказал Новицкий на предстартовой пресс-конференции на космодроме Байконур.По его словам, он понимает, что это необходимо, но "до сих пор не привык".Ранее госкомиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18": россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.Их дублеры - россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн МакКлейн.Девятого апреля экипажу предстоит стартовать в космическом корабле "Союз МС-18" на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки Байконура. В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю.А.Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.Пуск запланирован на 10.42 мск. В 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут, корабль должен причалить к МКС.Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210405/kosmonavty-1604219597.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, антон шкаплеров, байконур (город), в мире

Космонавт рассказал о жизни на МКС без душа

14:32 08.04.2021 (обновлено: 23:53 08.04.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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БАЙКОНУР, 8 апр - РИА Новости. Летящий на МКС российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что за два космических полета так и не привык обходиться без душа и обтираться только влажными салфетками.
"Я не могу привыкнуть к тому, что приходится принимать душ только влажными салфетками в течение полугода. Вы можете себе представить - полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками?" - сказал Новицкий на предстартовой пресс-конференции на космодроме Байконур.
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По его словам, он понимает, что это необходимо, но "до сих пор не привык".
Ранее госкомиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18": россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.
Их дублеры - россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн МакКлейн.
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Девятого апреля экипажу предстоит стартовать в космическом корабле "Союз МС-18" на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки Байконура. В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю.А.Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.
Пуск запланирован на 10.42 мск. В 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут, корабль должен причалить к МКС.
Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнтон ШкаплеровБайконур (город)В мире
 
 
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