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На Байконуре освятили ракету с кораблем "Ю.А. Гагарин"
На Байконуре освятили ракету с кораблем "Ю.А. Гагарин"
Духовник "Роскосмоса", настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель "Союз-2.1а" с... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:26
2021-04-08T18:58
религия
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
антон шкаплеров
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Духовник "Роскосмоса", настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" на стартовом комплексе космодрома Байконур, следует из фотографий, опубликованных НАСА на Flickr.Девятого апреля на "Союзе МС-18" к Международной космической станции отправится экипаж в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере. Их дублеры - россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн МакКлейн.В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю.А. Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.Пуск запланирован на 10.42 мск. В 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут, корабль должен причалить к МКС.Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Олег Новицкий и Петр Дубров совершат на двоих семь выходов в открытый космос для интеграции многофункционального лабораторного модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС. Причём Новицкий будет участвовать в двух, а Дубров в пяти, так как вернётся не на этом же корабле и проведёт на станции больше времени. Как сообщалось, запуск "Науки" планируется на 15 июля.
https://ria.ru/20210408/mks-1727391009.html
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религия, сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, антон шкаплеров, байконур (город)

На Байконуре освятили ракету с кораблем "Ю.А. Гагарин"

16:26 08.04.2021 (обновлено: 18:58 08.04.2021)
 
© NASA / Bill IngallsНастоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) во время освящения ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) во время освящения ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-18 на стартовом комплексе космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© NASA / Bill Ingalls
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Духовник "Роскосмоса", настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" на стартовом комплексе космодрома Байконур, следует из фотографий, опубликованных НАСА на Flickr.
Девятого апреля на "Союзе МС-18" к Международной космической станции отправится экипаж в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере. Их дублеры - россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн МакКлейн.
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Пуск запланирован на 10.42 мск. В 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут, корабль должен причалить к МКС.
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Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Олег Новицкий и Петр Дубров совершат на двоих семь выходов в открытый космос для интеграции многофункционального лабораторного модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС. Причём Новицкий будет участвовать в двух, а Дубров в пяти, так как вернётся не на этом же корабле и проведёт на станции больше времени. Как сообщалось, запуск "Науки" планируется на 15 июля.
 
РелигияСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнтон ШкаплеровБайконур (город)
 
 
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