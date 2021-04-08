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В Омске пожарная машина перевернулась после столкновения с легковушкой
В Омске пожарная машина перевернулась после столкновения с легковушкой
Пожарный автомобиль в Омске перевернулся на крышу после того, как в него врезалась легковушка, информации о пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС по... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:09
2021-04-08T19:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 8 апр – РИА Новости. Пожарный автомобиль в Омске перевернулся на крышу после того, как в него врезалась легковушка, информации о пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС по Омской области."Пожарный автомобиль (в четверг, 8 апреля, около 18.00) следовал на объект, расположенный по улице Суровцева, на котором произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. (В этот момент) произошло столкновение пожарной автоцистерны с легковым автомобилем на перекрестке улицы Волгоградская и бульвара Архитекторов", - рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.По предварительным данным, легковой автомобиль, двигаясь в одном направлении с пожарной машиной, врезался в нее сзади, после чего пожарная автоцистерна перевернулась. Информации о пострадавших нет.
омская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия

В Омске пожарная машина перевернулась после столкновения с легковушкой

16:09 08.04.2021 (обновлено: 19:33 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ОМСК, 8 апр – РИА Новости. Пожарный автомобиль в Омске перевернулся на крышу после того, как в него врезалась легковушка, информации о пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС по Омской области.
"Пожарный автомобиль (в четверг, 8 апреля, около 18.00) следовал на объект, расположенный по улице Суровцева, на котором произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. (В этот момент) произошло столкновение пожарной автоцистерны с легковым автомобилем на перекрестке улицы Волгоградская и бульвара Архитекторов", - рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.
По предварительным данным, легковой автомобиль, двигаясь в одном направлении с пожарной машиной, врезался в нее сзади, после чего пожарная автоцистерна перевернулась. Информации о пострадавших нет.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествия
 
 
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