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В Омске пожарная машина перевернулась после столкновения с легковушкой

В Омске пожарная машина перевернулась после столкновения с легковушкой

Пожарный автомобиль в Омске перевернулся на крышу после того, как в него врезалась легковушка, информации о пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС по... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:09

2021-04-08T16:09

2021-04-08T19:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 8 апр – РИА Новости. Пожарный автомобиль в Омске перевернулся на крышу после того, как в него врезалась легковушка, информации о пострадавших нет, сообщили журналистам в МЧС по Омской области."Пожарный автомобиль (в четверг, 8 апреля, около 18.00) следовал на объект, расположенный по улице Суровцева, на котором произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. (В этот момент) произошло столкновение пожарной автоцистерны с легковым автомобилем на перекрестке улицы Волгоградская и бульвара Архитекторов", - рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.По предварительным данным, легковой автомобиль, двигаясь в одном направлении с пожарной машиной, врезался в нее сзади, после чего пожарная автоцистерна перевернулась. Информации о пострадавших нет.

омская область

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия