https://ria.ru/20210408/donbass-1727445817.html

"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе

"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе

Спровоцированное Киевом обострение в Донбассе стало бы началом конца Украины, как и ее вступление в НАТО, заявил замглавы администрации президента России... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T21:29

2021-04-08T21:29

2021-04-08T22:31

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Спровоцированное Киевом обострение в Донбассе стало бы началом конца Украины, как и ее вступление в НАТО, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Выступая на пресс-конференции, он заявил, что Москва не планирует захватывать территории соседнего государства или "резать" его суверенитет, однако поможет жителям региона, чтобы не допустить их массовой гибели.Козак добавил, что власти Украины скорее играют на публику, чем строят планы развязывать полномасштабный конфликт, однако такие действия равносильны игре детей со спичками, а "поскольку коллеги не имеют большого политического опыта — могут заиграться"."Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они — дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится, тоже предсказать трудно", — сказал Козак."Самострел" в голову"Я считаю и поддерживаю оценки (а такие оценки есть уже и внутри Украины), что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел — выстрел себе не в ногу, а в висок", — отметил политик.При этом Североатлантический альянс, добавил он, не станет вмешиваться в конфликт в Донбассе."Где НАТО, где конфликт на Украине? Где логика? Это тоже начало развала Украины", — подчеркнул он, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что вступление Киева в альянс является единственным путем к окончанию конфликта на востоке Украины.При этом Козак выразил сомнение в том, что США толкают Зеленского на обострение в Донбассе, и подчеркнул, что Россия не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или занимать ее территории. Москва, напомнил замглавы администрации президента, заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была стабильной.Защита ДонбассаПри этом, не исключил Козак, Москва будет вынуждена встать на защиту Донбасса, если там устроят массовое уничтожение мирных жителей."Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, — видимо, будем вынуждены встать на защиту", — сказал он.Сейчас, добавил он, в Донбассе есть "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и пока необходимость в защите не возникает."Все зависит от другой стороны", — добавил Козак.Город Сребреница в Боснии и Герцеговине стал известен на весь мир в годы войны на Балканах после распада Югославии. В июле 1995 года — после того как город перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем — там погибли или пропали без вести несколько тысяч местных жителей.Непоследовательное урегулированиеПредставитель администрации президента России также сказал, что Киев выступает за конфиденциальность переговоров по Донбассу, так как боится, что обнаружатся его непоследовательность и лавирование между различными силами в вопросах урегулирования."Такое петляние — как заяц во время погони — между нами, Донбассом, внутриполитическими силами, американцами, европейцами", — сказал Козак.За этими метаниями, добавил он, можно увидеть только то, что Киев "не хочет получить Донбасс обратно"."Логику Киева понять невозможно, это нечеловеческая логика. Они публично говорят, что это удавка на шее, что этот документ мешает достичь мира на Украине, келейно заявляют, что они привержены (Минским соглашениям. — Прим. ред.)", — добавил он.Между тем конфликт в Донбассе может быть урегулирован за год, если придерживаться минских договоренностей, заявил Козак."Если бесконечно петлять, как сегодня делает Украина, те партнеры, которых вы перечислили, то боюсь, что сегодня взят курс на замораживание конфликта ", — сказал он.Политик также назвал непоследовательной позицию других партнеров по "нормандской четверке", Германии и Франции, отметив, что они не имеют заинтересованности в разрешении конфликта. Среди прочего западные партнеры отказываются четко зафиксировать стороны, которые должны выполнять минские договоренности, заявил Козак.Киеву никто не запрещает денонсировать Минские соглашения, сказал он, но украинские власти заверяют в приверженности договоренности, которую не выполняют. Если так пойдет и дальше, прийти к согласию будет невозможно, указал замглавы президентской администрации."Боюсь, что, если и дальше Украина и партнеры будут проводить такую линию, договориться будет невозможно — ни о чем, просто ни о чем. Скорее, у коллег нет заинтересованности в урегулировании", — сказал он.Комментируя предложения Киева перенести из Минска переговоры об урегулировании, Козак заявил, что они не стоят обсуждения, поскольку первостепенной проблемой в контексте переговоров является вовсе не место их проведения.Следующие переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля, добавил чиновник.Пиар в зоне конфликтаСегодняшнюю поездку президента Зеленского в Донбасс Козак не связывает с обострением в регионе."Поездка господина Зеленского — это один из элементов информационной работы, пиар-активности, которую проводят все политики. <...> В данном случае он хочет продемонстрировать, что является главнокомандующим", — пояснил он.По его словам, действия Киева в Донбассе являются игрой на публику и имитацией военной угрозы, тогда как развязывать полномасштабный конфликт у Зеленского намерений нет.Он обратил внимание на то, что Киев изменил текст дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня после его личного разговора с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. К этому Украину призывали восемь месяцев, напомнил Козак.Комментируя заседания контактной группы по Донбассу, Козак рассказал анекдот. "Эта философия (заседаний. — Прим. ред.) — как из одного известного анекдота, когда мы еще жили в одной стране. Один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, это нас побьют" — "А нас-то за что?" И эта философия сопровождает все переговоры — что в "нормандском формате", что в трехсторонней контактной группе", — заключил замглавы администрации президента.

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https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210408/voyna-1727410393.html

https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html

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