https://ria.ru/20210408/donbass-1727385338.html

Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса

Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса

Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:13

2021-04-08T15:13

2021-04-08T15:54

ратко младич

радован караджич

босния и герцеговина

россия

донбасс

дмитрий козак

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции.По его словам, сейчас в Донбассе "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. "Все зависит от другой стороны", - подчеркнул Козак.В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и тогдашнего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича.

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

босния и герцеговина

россия

донбасс

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ратко младич, радован караджич, босния и герцеговина, россия, донбасс, дмитрий козак, в мире