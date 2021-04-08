Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса
15:13 08.04.2021 (обновлено: 15:54 08.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции.
"Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", - сказал Козак.
По его словам, сейчас в Донбассе "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. "Все зависит от другой стороны", - подчеркнул Козак.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и тогдашнего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича.