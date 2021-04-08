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Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса
Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса
Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:13
2021-04-08T15:54
ратко младич
радован караджич
босния и герцеговина
россия
донбасс
дмитрий козак
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции.По его словам, сейчас в Донбассе "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. "Все зависит от другой стороны", - подчеркнул Козак.В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и тогдашнего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича.
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босния и герцеговина
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ратко младич, радован караджич, босния и герцеговина, россия, донбасс, дмитрий козак, в мире

Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса

15:13 08.04.2021 (обновлено: 15:54 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции.

"Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", - сказал Козак.

По его словам, сейчас в Донбассе "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. "Все зависит от другой стороны", - подчеркнул Козак.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
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Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и тогдашнего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича.
 
Ратко МладичРадован КараджичБосния и ГерцеговинаРоссияДонбассДмитрий КозакВ мире
 
 
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