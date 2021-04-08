https://ria.ru/20210408/deti-1727379604.html

Попова оценила ситуацию с отдыхом детей в летних лагерях

Попова оценила ситуацию с отдыхом детей в летних лагерях

В летних лагерях в этом году смогут отдохнуть около четырех миллионов детей, ситуация с коронавирусом более понятна и управляема, сообщила глава... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:49

2021-04-08T14:49

2021-04-08T14:49

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В летних лагерях в этом году смогут отдохнуть около четырех миллионов детей, ситуация с коронавирусом более понятна и управляема, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В этом году, когда ситуация (с коронавирусом) более понятна и управляема, совершенно возможно сделать (эпидемиологические) требования чуть мягче. Мы предполагаем, что с теми особенностями, которые мы прописали для летнего периода уже текущего года, смогут отдохнуть уже порядка четырех миллионов детей", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20210317/lagerya-1601753013.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество