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Попова оценила ситуацию с отдыхом детей в летних лагерях
Попова оценила ситуацию с отдыхом детей в летних лагерях
В летних лагерях в этом году смогут отдохнуть около четырех миллионов детей, ситуация с коронавирусом более понятна и управляема, сообщила глава... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:49
2021-04-08T14:49
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В летних лагерях в этом году смогут отдохнуть около четырех миллионов детей, ситуация с коронавирусом более понятна и управляема, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В этом году, когда ситуация (с коронавирусом) более понятна и управляема, совершенно возможно сделать (эпидемиологические) требования чуть мягче. Мы предполагаем, что с теми особенностями, которые мы прописали для летнего периода уже текущего года, смогут отдохнуть уже порядка четырех миллионов детей", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила ситуацию с отдыхом детей в летних лагерях

14:49 08.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В летних лагерях в этом году смогут отдохнуть около четырех миллионов детей, ситуация с коронавирусом более понятна и управляема, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этом году, когда ситуация (с коронавирусом) более понятна и управляема, совершенно возможно сделать (эпидемиологические) требования чуть мягче. Мы предполагаем, что с теми особенностями, которые мы прописали для летнего периода уже текущего года, смогут отдохнуть уже порядка четырех миллионов детей", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 15:08
Онищенко призвал начать подготовку летних лагерей для детей
 
Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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