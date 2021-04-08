https://ria.ru/20210408/deti-1727379604.html
Попова оценила ситуацию с отдыхом детей в летних лагерях
Попова оценила ситуацию с отдыхом детей в летних лагерях
В летних лагерях в этом году смогут отдохнуть около четырех миллионов детей, ситуация с коронавирусом более понятна и управляема, сообщила глава... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:49
2021-04-08T14:49
2021-04-08T14:49
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В летних лагерях в этом году смогут отдохнуть около четырех миллионов детей, ситуация с коронавирусом более понятна и управляема, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В этом году, когда ситуация (с коронавирусом) более понятна и управляема, совершенно возможно сделать (эпидемиологические) требования чуть мягче. Мы предполагаем, что с теми особенностями, которые мы прописали для летнего периода уже текущего года, смогут отдохнуть уже порядка четырех миллионов детей", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20210317/lagerya-1601753013.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество