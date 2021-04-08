https://ria.ru/20210408/delo-1727438449.html

Адвокат рассказал о деле администратора Telegram-бота

Адвокат рассказал о деле администратора Telegram-бота

Дело в отношении администратора Telegram-бота "Глаз Бога" расследуется ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ, при этом его суть защите не раскрыли, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T20:13

2021-04-08T20:13

2021-04-08T20:32

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дело в отношении администратора Telegram-бота "Глаз Бога" расследуется ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ, при этом его суть защите не раскрыли, сообщил РИА Новости адвокат "Сетевых Свобод" Федор Сирош.Накануне Сирош сообщил РИА Новости, что правоохранители выломали дверь в квартиру администратору бота, провели у него обыск и "увезли в неизвестном направлении". ФИО своего подзащитного он не раскрыл. О том, с чем связан обыск, Сироша не уведомили.В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.

https://ria.ru/20210408/bot-1727385678.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия