Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/delo-1727438449.html
Адвокат рассказал о деле администратора Telegram-бота
Адвокат рассказал о деле администратора Telegram-бота
Дело в отношении администратора Telegram-бота "Глаз Бога" расследуется ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ, при этом его суть защите не раскрыли, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:13
2021-04-08T20:32
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151774/03/1517740309_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_5707ebab63326e9790435a58e10046da.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дело в отношении администратора Telegram-бота "Глаз Бога" расследуется ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ, при этом его суть защите не раскрыли, сообщил РИА Новости адвокат "Сетевых Свобод" Федор Сирош.Накануне Сирош сообщил РИА Новости, что правоохранители выломали дверь в квартиру администратору бота, провели у него обыск и "увезли в неизвестном направлении". ФИО своего подзащитного он не раскрыл. О том, с чем связан обыск, Сироша не уведомили.В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.
https://ria.ru/20210408/bot-1727385678.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151774/03/1517740309_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_e59aa56ce7910b68c260992daee639fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия

Адвокат рассказал о деле администратора Telegram-бота

20:13 08.04.2021 (обновлено: 20:32 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дело в отношении администратора Telegram-бота "Глаз Бога" расследуется ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ, при этом его суть защите не раскрыли, сообщил РИА Новости адвокат "Сетевых Свобод" Федор Сирош.

"В Первом управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве мне сообщили, что дело расследует ГСУ СК РФ по Москве и ФСБ. В чем подозревают моего доверителя – не сообщают, как и то, по какой статье возбуждено дело и где человек сейчас. Никаких документов и материалов мне не предоставили. Следователь сказал, что после вчерашнего допроса его якобы отпустили, однако на связь он не выходил", - рассказал собеседник агентства.

Накануне Сирош сообщил РИА Новости, что правоохранители выломали дверь в квартиру администратору бота, провели у него обыск и "увезли в неизвестном направлении". ФИО своего подзащитного он не раскрыл. О том, с чем связан обыск, Сироша не уведомили.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
15:18
Эксперт прокомментировал задержание администратора Telegram-бота
В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.
Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.
 
Telegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05Производители предупредили о подорожании майонеза на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния