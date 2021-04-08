https://ria.ru/20210408/delo-1727438449.html
Адвокат рассказал о деле администратора Telegram-бота
Адвокат рассказал о деле администратора Telegram-бота
Дело в отношении администратора Telegram-бота "Глаз Бога" расследуется ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ, при этом его суть защите не раскрыли, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:13
2021-04-08T20:13
2021-04-08T20:32
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дело в отношении администратора Telegram-бота "Глаз Бога" расследуется ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ, при этом его суть защите не раскрыли, сообщил РИА Новости адвокат "Сетевых Свобод" Федор Сирош.Накануне Сирош сообщил РИА Новости, что правоохранители выломали дверь в квартиру администратору бота, провели у него обыск и "увезли в неизвестном направлении". ФИО своего подзащитного он не раскрыл. О том, с чем связан обыск, Сироша не уведомили.В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дело в отношении администратора Telegram-бота "Глаз Бога" расследуется ГСУ СК РФ по Москве совместно с ФСБ, при этом его суть защите не раскрыли, сообщил РИА Новости адвокат "Сетевых Свобод" Федор Сирош.
"В Первом управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве мне сообщили, что дело расследует ГСУ СК РФ по Москве и ФСБ. В чем подозревают моего доверителя – не сообщают, как и то, по какой статье возбуждено дело и где человек сейчас. Никаких документов и материалов мне не предоставили. Следователь сказал, что после вчерашнего допроса его якобы отпустили, однако на связь он не выходил", - рассказал собеседник агентства.
Накануне Сирош сообщил РИА Новости, что правоохранители выломали дверь в квартиру администратору бота, провели у него обыск и "увезли в неизвестном направлении". ФИО своего подзащитного он не раскрыл. О том, с чем связан обыск, Сироша не уведомили.
В марте Telegram
по требованию Роскомнадзора
заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.
Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.