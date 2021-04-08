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СК завел дело после наезда машины на ребенка в Москве
СК завел дело после наезда машины на ребенка в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель иномарки в Москве наехал на шестилетнего мальчика на пешеходном переходе, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T01:00
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россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель иномарки в Москве наехал на шестилетнего мальчика на пешеходном переходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказала Иванова.Согласно данным следствия, вечером 7 апреля около жилого дома по Рублевскому шоссе в Москве, водитель на Mercedes наехал на шестилетнего ребенка, которой переходил проезжую часть вместе с бабушкой по пешеходному переходу. В результате мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.Как сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, мальчик находится в тяжелом состоянии. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК завел дело после наезда машины на ребенка в Москве

01:00 08.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель иномарки в Москве наехал на шестилетнего мальчика на пешеходном переходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказала Иванова.
Согласно данным следствия, вечером 7 апреля около жилого дома по Рублевскому шоссе в Москве, водитель на Mercedes наехал на шестилетнего ребенка, которой переходил проезжую часть вместе с бабушкой по пешеходному переходу. В результате мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.
Как сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, мальчик находится в тяжелом состоянии. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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