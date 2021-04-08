https://ria.ru/20210408/delo-1727291601.html

СК завел дело после наезда машины на ребенка в Москве

СК завел дело после наезда машины на ребенка в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель иномарки в Москве наехал на шестилетнего мальчика на пешеходном переходе, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T01:00

2021-04-08T01:00

2021-04-08T01:00

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель иномарки в Москве наехал на шестилетнего мальчика на пешеходном переходе, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказала Иванова.Согласно данным следствия, вечером 7 апреля около жилого дома по Рублевскому шоссе в Москве, водитель на Mercedes наехал на шестилетнего ребенка, которой переходил проезжую часть вместе с бабушкой по пешеходному переходу. В результате мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.Как сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, мальчик находится в тяжелом состоянии. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20210323/dtp-1602546183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия