https://ria.ru/20210408/davlenie-1727403282.html

В Германии обвинили США в давлении на Берлин по "Северному потоку —2"

В Германии обвинили США в давлении на Берлин по "Северному потоку —2"

США хотят принизить европейцев в дебатах по проекту газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:36

2021-04-08T16:36

2021-04-08T16:36

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

александр рар

джо байден

германия

сша

украина

в мире

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. США хотят принизить европейцев в дебатах по проекту газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.Ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2". Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.Комментируя действия Белого дома, политолог заметил, что целью Вашингтона в ЕС остается сместить Берлин с лидирующих позиций в сообществе, "принизить европейцев и решать вопросы внешней обороны и энергетической политики" на континенте."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210408/potok-1727352907.html

https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html

германия

сша

украина

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, александр рар, джо байден, германия, сша, украина, в мире