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В Германии обвинили США в давлении на Берлин по "Северному потоку —2"
В Германии обвинили США в давлении на Берлин по "Северному потоку —2"
США хотят принизить европейцев в дебатах по проекту газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:36
2021-04-08T16:36
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
александр рар
джо байден
германия
сша
украина
в мире
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. США хотят принизить европейцев в дебатах по проекту газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.Ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2". Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.Комментируя действия Белого дома, политолог заметил, что целью Вашингтона в ЕС остается сместить Берлин с лидирующих позиций в сообществе, "принизить европейцев и решать вопросы внешней обороны и энергетической политики" на континенте."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
https://ria.ru/20210408/potok-1727352907.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, александр рар, джо байден, германия, сша, украина, в мире

В Германии обвинили США в давлении на Берлин по "Северному потоку —2"

16:36 08.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. США хотят принизить европейцев в дебатах по проекту газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2". Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.

"Американцы продолжают давить на Германию, на ЕС с целью приостановить "Северный поток 2", теперь назначают спецпредставителя, который координировал бы действия со стороны Америки, работая с правительством и с конгрессом, чтобы усилить давление на немецкое правительство. Но газопровод почти готов, остановить его фактически невозможно, это потребовало бы новых юридических разбирательств и привело бы к крупным компенсациям. Немецкое правительство на такой шаг не пойдет", - считает Рар.

Комментируя действия Белого дома, политолог заметил, что целью Вашингтона в ЕС остается сместить Берлин с лидирующих позиций в сообществе, "принизить европейцев и решать вопросы внешней обороны и энергетической политики" на континенте.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 12:48
Кремль оценил план США назначить спецпосланника по "Северному потоку — 2"

"Думаю, что "Северный поток 2" будет построен, а поле конфликтов будет перенесено на Украину, где попытаются создать мощную напряженность в отношении России, подготовить провокации с тем, чтобы выйти на приостановку газопровода. "Северный поток 2" стал сейчас символом хороших отношений между Россией и Германией", - добавил Рар.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
5 апреля, 10:35
В МИД объяснили усиление давления США на "Северный поток — 2"
 
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