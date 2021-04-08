https://ria.ru/20210408/dannye-1727375447.html

Эксперт: государство должно определять оборот данных на своей территории

Эксперт: государство должно определять оборот данных на своей территории

Обязанность государства заключается в том, чтобы определить правила оборота данных в Сети на своей территории. Об этом заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:34

2021-04-08T14:34

2021-04-08T14:34

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Обязанность государства заключается в том, чтобы определить правила оборота данных в Сети на своей территории. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер в рамках 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021). Также эксперт отметил, что сейчас все государства, в том числе и Россия, испытывают запрос от граждан по защите персональных данных. "Эти правила должны обеспечивать защиту граждан, в первую очередь защиту их персональных данных, личной информации, и обеспечить отсутствие возможности манипуляции этими данными", – заявил Вагнер. Кроме того, он добавил, что любые негосударственные структуры вправе участвовать в формировании законодательства и инициатив по защите персональных данных. Однако такие инициативы не должны противоречить законам РФ."Мы в России считаем и будем дальше настаивать, что в нашей стране должны соблюдаться положения нашего законодательства", – заявил Вагнер. В свою очередь исполнительный директор Internet & Jurisdiction Policy Network Бертран де ла Шапель отметил огромную ценность данных в современном мире. Эксперт назвал данные новой нефтью, однако при этом данные являются неисчерпаемым ресурсом."Из-за ценности данных очень важно договориться, кто имеет право собирать данные? Для чего? Для кого? Кто имеет доступ к данным? Эти вопросы очень важны", – сказал Бертран де ла Шапель. Директор по международным делам Федерального управления связи (OFCOM) Томас Шнайдер привел пример, почему вопросами персональных данных должно заниматься государство. По его словам, в Швейцарии подавляющее число людей и компаний хотели бы использовать электронные идентификаторы личности. Правительство страны разработало закон для введения такой системы. "Правительство под влиянием определенных игроков отрасли приняло решение о том, что частные компании будут управлять этой системой. Многим это не понравилось, потому что они хотели, чтобы за цифровые удостоверения личности отвечало государство", – сказал Томас Шнайдер.В итоге был проведен референдум на котором большинство граждан высказалось против идеи о введении личных идентификаторов."Это произошло несмотря на то, что в целом население поддерживает эту идею", – сообщил эксперт.

https://ria.ru/20210407/forum-1727262275.html

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россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество