https://ria.ru/20210408/cruella-1727326421.html

Вышел новый трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун

Вышел новый трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун

На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер "Круэллы" ("Cruella") с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в главной роли. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:38

2021-04-08T11:38

2021-04-08T11:38

эмма томпсон

культура

кино и сериалы

новости культуры

эмили стоун

the walt disney company

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер "Круэллы" ("Cruella") с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в главной роли. Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды. В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе. Премьера "Круэллы" состоится в конце мая этого года.

https://ria.ru/20210219/cruella-1597964177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмма томпсон, кино и сериалы, новости культуры, эмили стоун, the walt disney company