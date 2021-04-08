https://ria.ru/20210408/cruella-1727326421.html
Вышел новый трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун
Вышел новый трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун
На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер "Круэллы" ("Cruella") с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в главной роли. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:38
2021-04-08T11:38
2021-04-08T11:38
эмма томпсон
культура
кино и сериалы
новости культуры
эмили стоун
the walt disney company
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер "Круэллы" ("Cruella") с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в главной роли. Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды. В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе. Премьера "Круэллы" состоится в конце мая этого года.
https://ria.ru/20210219/cruella-1597964177.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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эмма томпсон, кино и сериалы, новости культуры, эмили стоун, the walt disney company
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер "Круэллы" ("Cruella") с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в главной роли.
Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды.
В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе.
Премьера "Круэллы" состоится в конце мая этого года.