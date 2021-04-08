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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210408/cruella-1727326421.html
Вышел новый трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун
Вышел новый трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун
На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер "Круэллы" ("Cruella") с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в главной роли. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:38
2021-04-08T11:38
эмма томпсон
культура
кино и сериалы
новости культуры
эмили стоун
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер "Круэллы" ("Cruella") с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в главной роли. Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды. В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе. Премьера "Круэллы" состоится в конце мая этого года.
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эмма томпсон, кино и сериалы, новости культуры, эмили стоун, the walt disney company

Вышел новый трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун

11:38 08.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер "Круэллы" ("Cruella") с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в главной роли.
Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды.
В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе.
Премьера "Круэллы" состоится в конце мая этого года.
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Трейлер "Круэллы" за сутки набрал около шести миллионов просмотров
 
КультураЭмма ТомпсонКино и сериалыНовости культурыЭмили СтоунThe Walt Disney Company
 
 
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