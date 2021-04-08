https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html

Бизнесмен Быков, находящийся в СИЗО, намерен баллотироваться в Госдуму

Бизнесмен Быков, находящийся в СИЗО, намерен баллотироваться в Госдуму

Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков, находящийся в СИЗО и обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, а также ставший фигурантом еще... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:36

2021-04-08T11:36

2021-04-08T11:54

россия

анатолий быков

красноярский алюминиевый завод

москва

красноярский край

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581209165_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_488f8bc43b2d9734d689a43e3aca37b2.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков, находящийся в СИЗО и обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, а также ставший фигурантом еще нескольких уголовных дел, заявил, что намерен баллотироваться на выборах в Госдуму как самовыдвиженец.Ранее Быков через интернет спросил жителей, стоит ли ему участвовать в выборах. В четверг он заявил, что примет них участие."Каждому из Вас, кто откликнулся на мое обращение и поучаствовал в импровизированном голосовании в сети Интернет, оставил свой комментарий, я выражаю свою благодарность! Спасибо Вам! Я не могу не принять Ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец", - написал Быков у себя в instagram.Он отметил, что своим решением намерен "показать, как в нашем правовом демократическом государстве работает наша конституция и реализуется выборное законодательство, в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным".Быкова 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Позднее ему вменили подстрекательство к убийству предпринимателя, совершенному в 2005 году в Красноярске, уклонение от налогов и руководство преступным сообществом.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.

https://ria.ru/20210330/vybory-1603391667.html

россия

москва

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, москва, красноярский край, госдума рф, политика