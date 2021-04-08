Бизнесмен Быков, находящийся в СИЗО, намерен баллотироваться в Госдуму
11:36 08.04.2021 (обновлено: 11:54 08.04.2021)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков, находящийся в СИЗО и обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, а также ставший фигурантом еще нескольких уголовных дел, заявил, что намерен баллотироваться на выборах в Госдуму как самовыдвиженец.
Ранее Быков через интернет спросил жителей, стоит ли ему участвовать в выборах. В четверг он заявил, что примет них участие.
"Да, собрался", - подтвердил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров намерение своего подзащитного баллотироваться в Госдуму.
"Каждому из Вас, кто откликнулся на мое обращение и поучаствовал в импровизированном голосовании в сети Интернет, оставил свой комментарий, я выражаю свою благодарность! Спасибо Вам! Я не могу не принять Ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец", - написал Быков у себя в instagram.
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Он отметил, что своим решением намерен "показать, как в нашем правовом демократическом государстве работает наша конституция и реализуется выборное законодательство, в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным".
Быкова 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Позднее ему вменили подстрекательство к убийству предпринимателя, совершенному в 2005 году в Красноярске, уклонение от налогов и руководство преступным сообществом.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.