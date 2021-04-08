https://ria.ru/20210408/buldakova-1727452408.html

СК проверит, стала ли вдова актера Булдакова жертвой мошенника

СК проверит, стала ли вдова актера Булдакова жертвой мошенника

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о предполагаемых мошеннических действиях в отношении вдовы... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T22:52

2021-04-08T22:52

2021-04-08T22:52

алексей булдаков

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о предполагаемых мошеннических действиях в отношении вдовы актера Леонида Булдакова, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, в эфире одного из федеральных каналов в четверг появилась информация о том, что вдова актера Людмила Булдакова могла стать жертвой мошенника. Сообщалось, что после знакомства с молодым мужчиной она внезапно начала распродавать имущество по заниженным ценам. Также в эфире звучали предположения о том, что мужчина мог быть замешан в мошеннических схемах.Актер Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в Монголии. Большую популярность Булдакову принесла работа в фильме Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", которая вышла в 1995 году. Он также сыграл в его лентах "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период" и других. Всего Булдаков исполнил более 100 ролей в кино и сериалах.

https://ria.ru/20210408/zaytsev-1727448400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей булдаков, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия