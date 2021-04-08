https://ria.ru/20210408/bot-1727385678.html

Эксперт прокомментировал задержание администратора Telegram-бота

Эксперт прокомментировал задержание администратора Telegram-бота

Задержание администратора Telegram-бота "Глаз Бога" и оперативные мероприятия силовиков могут быть связаны с работой группировки DaVinci, чья деятельность по... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:18

2021-04-08T15:18

2021-04-08T17:28

россия

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

происшествия

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Задержание администратора Telegram-бота "Глаз Бога" и оперативные мероприятия силовиков могут быть связаны с работой группировки DaVinci, чья деятельность по многим признакам подпадает под статью о госизмене, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Накануне адвокат Федор Сирош сообщил РИА Новости, что правоохранители 7 апреля провели обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз Бога", затем его клиента увезли в неизвестном направлении.Эксперт SafeNet Игорь Бедеров заявил агентству, что "задержан мог быть администратор не "Глаза Бога", а, предположительно, DaVinci – группировки, которая оккупировала практически полностью форум для обналичивания чеков, транзита денег в даркнете".По его словам, DaVinci около 8 лет назад создала якобы детективное агентство, которое пробивало любую информацию как о человеке, так и о компании. В начале января 2020 года они представили "Глаз Бога" как сервис для "пробива всего, чего только можно".В то же время Кувиков отмечает, что сервис, скорее всего, не закроют, "поскольку пока у правоохранительных органов нет рычагов влияния на мессенджер Telegram".В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot. Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.Согласно УК РФ, санкция статьи за государственную измену предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Под госизменой подразумевается, в частности, совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству или организации сведений, являющихся гостайной.

https://ria.ru/20210407/kiberprestupniki-1727193734.html

https://ria.ru/20210302/telegram-1599544653.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, происшествия