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Эксперт прокомментировал задержание администратора Telegram-бота
Эксперт прокомментировал задержание администратора Telegram-бота
Задержание администратора Telegram-бота "Глаз Бога" и оперативные мероприятия силовиков могут быть связаны с работой группировки DaVinci, чья деятельность по... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:18
2021-04-08T17:28
россия
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
происшествия
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Задержание администратора Telegram-бота "Глаз Бога" и оперативные мероприятия силовиков могут быть связаны с работой группировки DaVinci, чья деятельность по многим признакам подпадает под статью о госизмене, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Накануне адвокат Федор Сирош сообщил РИА Новости, что правоохранители 7 апреля провели обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз Бога", затем его клиента увезли в неизвестном направлении.Эксперт SafeNet Игорь Бедеров заявил агентству, что "задержан мог быть администратор не "Глаза Бога", а, предположительно, DaVinci – группировки, которая оккупировала практически полностью форум для обналичивания чеков, транзита денег в даркнете".По его словам, DaVinci около 8 лет назад создала якобы детективное агентство, которое пробивало любую информацию как о человеке, так и о компании. В начале января 2020 года они представили "Глаз Бога" как сервис для "пробива всего, чего только можно".В то же время Кувиков отмечает, что сервис, скорее всего, не закроют, "поскольку пока у правоохранительных органов нет рычагов влияния на мессенджер Telegram".В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot. Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.Согласно УК РФ, санкция статьи за государственную измену предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Под госизменой подразумевается, в частности, совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству или организации сведений, являющихся гостайной.
https://ria.ru/20210407/kiberprestupniki-1727193734.html
https://ria.ru/20210302/telegram-1599544653.html
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россия, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, происшествия

Эксперт прокомментировал задержание администратора Telegram-бота

15:18 08.04.2021 (обновлено: 17:28 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Задержание администратора Telegram-бота "Глаз Бога" и оперативные мероприятия силовиков могут быть связаны с работой группировки DaVinci, чья деятельность по многим признакам подпадает под статью о госизмене, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Накануне адвокат Федор Сирош сообщил РИА Новости, что правоохранители 7 апреля провели обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз Бога", затем его клиента увезли в неизвестном направлении.

"Есть предположение, что "Глаз Бога" принадлежит старой мошеннической команде, работавшей в даркнете - DaVinci. Это детективное агентство, которое представляло себя как команду из Великобритании и работающую по всему миру. Она вызвала огромное количество вопросов со стороны наших спецслужб, потому что если она создана иностранцами, либо по заданию иностранной спецслужбы и собирает персональные данные граждан России, это противозаконно. Если это действительно так, то администрация бота может быть привлечена к ответственности по 275 статье УК РФ за госзимену", - пояснил Кувиков.

Эксперт SafeNet Игорь Бедеров заявил агентству, что "задержан мог быть администратор не "Глаза Бога", а, предположительно, DaVinci – группировки, которая оккупировала практически полностью форум для обналичивания чеков, транзита денег в даркнете".
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:41
Group-IB рассказала, как киберпреступники используют Telegram
По его словам, DaVinci около 8 лет назад создала якобы детективное агентство, которое пробивало любую информацию как о человеке, так и о компании. В начале января 2020 года они представили "Глаз Бога" как сервис для "пробива всего, чего только можно".
В то же время Кувиков отмечает, что сервис, скорее всего, не закроют, "поскольку пока у правоохранительных органов нет рычагов влияния на мессенджер Telegram".
В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot. Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.
Согласно УК РФ, санкция статьи за государственную измену предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Под госизменой подразумевается, в частности, совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству или организации сведений, являющихся гостайной.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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