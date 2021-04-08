https://ria.ru/20210408/bol-1727307671.html

Врач предупредил об опасности приема обезболивающих при головной боли

Врач предупредил об опасности приема обезболивающих при головной боли

Попытки справиться с головной болью при помощи лекарств могут привести к серьезным осложнениям, рассказал "Звезде" врач-терапевт высшей категории Алексей... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:06

2021-04-08T09:06

2021-04-08T09:06

александр будик

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Попытки справиться с головной болью при помощи лекарств могут привести к серьезным осложнениям, рассказал "Звезде" врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.По словам специалиста, прием каких-либо медикаментов должен зависеть от причины головных болей. Это может быть повышенное артериальное давление, перенапряжение, как физическое, так и эмоциональное, либо аневризма сосудов. А отсутствие специализированного лечения грозит серьезными осложнениями.Ранее невролог Александр Будик рассказал об опасности внезапного головокружения. Он пояснил, что, если оно сопровождается повышением температуры, головной болью, рвотой, нарушением работы рук или ног, необходимо срочно посетить специалиста.

https://ria.ru/20210129/bol-1595062637.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр будик, общество