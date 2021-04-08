Врач предупредил об опасности приема обезболивающих при головной боли
Головная боль
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Попытки справиться с головной болью при помощи лекарств могут привести к серьезным осложнениям, рассказал "Звезде" врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.
По словам специалиста, прием каких-либо медикаментов должен зависеть от причины головных болей. Это может быть повышенное артериальное давление, перенапряжение, как физическое, так и эмоциональное, либо аневризма сосудов. А отсутствие специализированного лечения грозит серьезными осложнениями.
"Если у человека боль возникла впервые, и нехарактерна для предыдущих подобных явлений, то нужно прийти к врачу… были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьезных заболеваний, и у пациента они выявлялись до развития осложнений", - объяснил Безымянный.
Ранее невролог Александр Будик рассказал об опасности внезапного головокружения. Он пояснил, что, если оно сопровождается повышением температуры, головной болью, рвотой, нарушением работы рук или ног, необходимо срочно посетить специалиста.
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