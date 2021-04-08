https://ria.ru/20210408/belfast-1727354125.html

При столкновениях в Белфасте пострадали семь полицейских

При столкновениях в Белфасте пострадали семь полицейских

Во время драки молодежных группировок в Белфасте пострадали семеро полицейских, сообщила федерация полиции Северной Ирландии. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:53

2021-04-08T12:53

2021-04-08T14:53

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ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Во время драки молодежных группировок в Белфасте пострадали семеро полицейских, сообщила федерация полиции Северной Ирландии.Драка произошла накануне вечером, после того как кто-то открыл ворота в заборе, разделяющем кварталы националистов и лоялистов. Ее участники кидали через забор петарды и зажигательные бомбы, угнали и подожгли городской автобус.Стычки лоялистов и националистов в Белфасте начались неделю назад. Причиной стало недовольство лоялистов условиями пограничного режима Северной Ирландии после Brexit (фактическое отсутствие границы и единый рынок с Ирландией), а также отказ от уголовного преследования членов националистических организаций и партий, которые в нарушение карантинных мер посетили похороны члена военизированной организации "Временная ирландская республиканская армия" Бобби Стори.На этот раз в драках участвуют только молодые люди. Полиция подозревает, что ими управляют старшие члены объединений. Всего за время столкновений пострадали 55 полицейских. Подобные стычки происходят регулярно, наиболее активными они были в 2013 году, когда лоялисты остались недовольны решением местных властей вывешивать британский флаг на здании муниципалитета только 17 дней в году.

https://ria.ru/20210315/brexit-1601359011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки в Белфасте Семь полицейских пострадали во время драки молодежных группировок в Белфасте. Стычки лоялистов и националистов в столице Северной Ирландии начались неделю назад, в этот раз в них участвовали десятки молодых людей, которые использовали пиротехнику и камни. 2021-04-08T12:53 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход британии из евросоюза, северная ирландия, великобритания, ирландия, белфаст, в мире