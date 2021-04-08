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СМИ рассказали об итогах экспертизы данных из ноутбука сына Байдена
СМИ рассказали об итогах экспертизы данных из ноутбука сына Байдена
Компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T22:50
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на информацию в ноутбуке, предположительно принадлежавшем сыну президента США.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.Издание сообщает, что приобрело копию жесткого диска этого лэптопа, после чего обратилось к специалистам компании Maryman &amp; Associates для компьютерно-технической экспертизы его содержимого. Основатель фирмы Брэд Мэриман почти 30 лет работал в в структурах информационной безопасности ФБР.В отчете экспертов говорится, что вся информация в ноутбуке является аутентичной. Они отмечают, что в ходе исследования не обнаружили никаких следов фабрикации или фальсификации материалов.Как сообщает газета, помимо компрометирующих фотографий ноутбук содержит письмо, в котором Байден-младший умоляет своего отца баллотироваться на пост президента США, чтобы спасти его репутацию. "Если ты не будешь участвовать выборах, я никогда не получу шанс на спасение", - говорится в тексте послания от февраля 2019 года, скриншот которого приводит газета.
https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html
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хантер байден, фбр, сша, делавэр, в мире

СМИ рассказали об итогах экспертизы данных из ноутбука сына Байдена

22:50 08.04.2021 (обновлено: 04:02 09.04.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на информацию в ноутбуке, предположительно принадлежавшем сыну президента США.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
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Издание сообщает, что приобрело копию жесткого диска этого лэптопа, после чего обратилось к специалистам компании Maryman & Associates для компьютерно-технической экспертизы его содержимого. Основатель фирмы Брэд Мэриман почти 30 лет работал в в структурах информационной безопасности ФБР.
В отчете экспертов говорится, что вся информация в ноутбуке является аутентичной. Они отмечают, что в ходе исследования не обнаружили никаких следов фабрикации или фальсификации материалов.
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Как сообщает газета, помимо компрометирующих фотографий ноутбук содержит письмо, в котором Байден-младший умоляет своего отца баллотироваться на пост президента США, чтобы спасти его репутацию. "Если ты не будешь участвовать выборах, я никогда не получу шанс на спасение", - говорится в тексте послания от февраля 2019 года, скриншот которого приводит газета.
 
Хантер БайденФБРСШАДелавэрВ мире
 
 
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