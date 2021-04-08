https://ria.ru/20210408/bayden-1727452142.html

СМИ рассказали об итогах экспертизы данных из ноутбука сына Байдена

СМИ рассказали об итогах экспертизы данных из ноутбука сына Байдена

Компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T22:50

2021-04-08T22:50

2021-04-09T04:02

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на информацию в ноутбуке, предположительно принадлежавшем сыну президента США.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.Издание сообщает, что приобрело копию жесткого диска этого лэптопа, после чего обратилось к специалистам компании Maryman & Associates для компьютерно-технической экспертизы его содержимого. Основатель фирмы Брэд Мэриман почти 30 лет работал в в структурах информационной безопасности ФБР.В отчете экспертов говорится, что вся информация в ноутбуке является аутентичной. Они отмечают, что в ходе исследования не обнаружили никаких следов фабрикации или фальсификации материалов.Как сообщает газета, помимо компрометирующих фотографий ноутбук содержит письмо, в котором Байден-младший умоляет своего отца баллотироваться на пост президента США, чтобы спасти его репутацию. "Если ты не будешь участвовать выборах, я никогда не получу шанс на спасение", - говорится в тексте послания от февраля 2019 года, скриншот которого приводит газета.

https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html

https://ria.ru/20201216/bayden-1589590146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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