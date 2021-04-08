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МСП Банк и КМСП финансируют создание яблоневого сада на 64 гектара в КБР
МСП Банк и КМСП финансируют создание яблоневого сада на 64 гектара в КБР
МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку проекту по созданию в Кабардино-Балкарии яблоневого сада площадью 64 гектара и строительству... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:44
2021-04-08T16:44
россия
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку проекту по созданию в Кабардино-Балкарии яблоневого сада площадью 64 гектара и строительству плодохранилища, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "Кабардинские яблоки" финансирование в объеме 245,9 миллиона рублей в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза. В качестве обеспечения предоставлены независимая гарантия Корпорации МСП на сумму 147 миллионов рублей, а также поручительство Гарантийного фонда КБР на 25 миллионов рублей.При финансовой поддержке МСП Банка компания "Кабардинские яблоки" создает в Чегемском районе республики яблоневый сад и завершает строительство плодохранилища с линией сортировки на 6400 тонн. Это один из крупнейших инвестпроектов в республике - общая сумма инвестиций составит около 580 миллионов рублей. Полученные от банка кредитные средства будут направлены на закупку оборудования, а также на финансирование части затрат по строительству. Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, цель корпорации и МСП Банка – создавать комфортные условия для бизнеса и поддерживать важные для экономики страны отрасли. В последние годы в КБР активно развивается интенсивное садоводство, чему способствуют хороший климат, благоприятный химический состав почвы, а также отсутствие загрязняющих экологию промышленных объектов.
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россия, корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк и КМСП финансируют создание яблоневого сада на 64 гектара в КБР

16:44 08.04.2021
 
© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку проекту по созданию в Кабардино-Балкарии яблоневого сада площадью 64 гектара и строительству плодохранилища, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании "Кабардинские яблоки" финансирование в объеме 245,9 миллиона рублей в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза. В качестве обеспечения предоставлены независимая гарантия Корпорации МСП на сумму 147 миллионов рублей, а также поручительство Гарантийного фонда КБР на 25 миллионов рублей.
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При финансовой поддержке МСП Банка компания "Кабардинские яблоки" создает в Чегемском районе республики яблоневый сад и завершает строительство плодохранилища с линией сортировки на 6400 тонн. Это один из крупнейших инвестпроектов в республике - общая сумма инвестиций составит около 580 миллионов рублей. Полученные от банка кредитные средства будут направлены на закупку оборудования, а также на финансирование части затрат по строительству.
Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, цель корпорации и МСП Банка – создавать комфортные условия для бизнеса и поддерживать важные для экономики страны отрасли.
"Для точечного определения проектов, которым особенно нужна поддержка, банк совместно с местными властями анализирует экономическую ситуацию в каждом конкретном регионе и заключает соглашение, в котором выделены приоритетные для финансирования ниши. В 2021 году очередное соглашение было подписано с правительством Кабардино-Балкарской Республики, где в числе приоритетов было определено сельское хозяйство. Реализация проекта компании "Кабардинские яблоки" важна для экономики региона, и мы предложили консолидированный набор инструментов для его поддержки", - сказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
В последние годы в КБР активно развивается интенсивное садоводство, чему способствуют хороший климат, благоприятный химический состав почвы, а также отсутствие загрязняющих экологию промышленных объектов.
 
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