https://ria.ru/20210408/bank-1727404574.html

МСП Банк и КМСП финансируют создание яблоневого сада на 64 гектара в КБР

МСП Банк и КМСП финансируют создание яблоневого сада на 64 гектара в КБР

МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку проекту по созданию в Кабардино-Балкарии яблоневого сада площадью 64 гектара и строительству... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:44

2021-04-08T16:44

2021-04-08T16:44

россия

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку проекту по созданию в Кабардино-Балкарии яблоневого сада площадью 64 гектара и строительству плодохранилища, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "Кабардинские яблоки" финансирование в объеме 245,9 миллиона рублей в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза. В качестве обеспечения предоставлены независимая гарантия Корпорации МСП на сумму 147 миллионов рублей, а также поручительство Гарантийного фонда КБР на 25 миллионов рублей.При финансовой поддержке МСП Банка компания "Кабардинские яблоки" создает в Чегемском районе республики яблоневый сад и завершает строительство плодохранилища с линией сортировки на 6400 тонн. Это один из крупнейших инвестпроектов в республике - общая сумма инвестиций составит около 580 миллионов рублей. Полученные от банка кредитные средства будут направлены на закупку оборудования, а также на финансирование части затрат по строительству. Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, цель корпорации и МСП Банка – создавать комфортные условия для бизнеса и поддерживать важные для экономики страны отрасли. В последние годы в КБР активно развивается интенсивное садоводство, чему способствуют хороший климат, благоприятный химический состав почвы, а также отсутствие загрязняющих экологию промышленных объектов.

https://ria.ru/20210407/bank-1727176551.html

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