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Альфа-Банк запустил кредитную карту для малого бизнеса
Альфа-Банк запустил кредитную карту для малого бизнеса
АО "Альфа-Банк" выпустил кредитную карту "Альфа-Бизнес Кредит" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе Visa, которая доступна, в том... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:08
2021-04-08T14:08
россия
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" выпустил кредитную карту "Альфа-Бизнес Кредит" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе Visa, которая доступна, в том числе, для клиентов, недавно зарегистрировавших свой бизнес и не имеющих оборотов в банке, сообщает кредитное учреждение.Карта выдается без подтверждения финансового положения компании — достаточно данных по ИНН. Объем кредитного лимита может достигать 1 миллиона рублей. Период бесплатного использования средств — 60 дней. Если в течение этого времени долг не погашен, то на остаток устанавливается ставка 17,5% годовых. Погашать долг можно ежемесячно минимальными платежами. Карта доступна в виртуальном и пластиковом формате. "Кредитная карта Альфа-Банка — удобное решение для бесплатного покрытия кассовых разрывов и текущих бизнес-расходов. Также для начинающих предпринимателей это уникальная возможность создать положительную кредитную историю для того, чтобы в дальнейшем получать одобрение банка по более крупным кредитам и более сложным формам финансирования", — приводится в сообщении комментарий начальника отдела по развитию карточных продуктов для малого и микробизнеса "Альфа-Банка" Дмитрия Казанкова.
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РИА Новости
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россия, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк запустил кредитную карту для малого бизнеса

14:08 08.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" выпустил кредитную карту "Альфа-Бизнес Кредит" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе Visa, которая доступна, в том числе, для клиентов, недавно зарегистрировавших свой бизнес и не имеющих оборотов в банке, сообщает кредитное учреждение.
Карта выдается без подтверждения финансового положения компании — достаточно данных по ИНН. Объем кредитного лимита может достигать 1 миллиона рублей. Период бесплатного использования средств — 60 дней. Если в течение этого времени долг не погашен, то на остаток устанавливается ставка 17,5% годовых. Погашать долг можно ежемесячно минимальными платежами. Карта доступна в виртуальном и пластиковом формате.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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"Кредитная карта Альфа-Банка — удобное решение для бесплатного покрытия кассовых разрывов и текущих бизнес-расходов. Также для начинающих предпринимателей это уникальная возможность создать положительную кредитную историю для того, чтобы в дальнейшем получать одобрение банка по более крупным кредитам и более сложным формам финансирования", — приводится в сообщении комментарий начальника отдела по развитию карточных продуктов для малого и микробизнеса "Альфа-Банка" Дмитрия Казанкова.
 
РоссияАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
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