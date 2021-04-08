https://ria.ru/20210408/bank-1727370250.html

Альфа-Банк запустил кредитную карту для малого бизнеса

Альфа-Банк запустил кредитную карту для малого бизнеса

АО "Альфа-Банк" выпустил кредитную карту "Альфа-Бизнес Кредит" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе Visa, которая доступна, в том... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:08

2021-04-08T14:08

2021-04-08T14:08

россия

альфа-банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152423/82/1524238223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df634cd07129bc10b8622d4d68815b08.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" выпустил кредитную карту "Альфа-Бизнес Кредит" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе Visa, которая доступна, в том числе, для клиентов, недавно зарегистрировавших свой бизнес и не имеющих оборотов в банке, сообщает кредитное учреждение.Карта выдается без подтверждения финансового положения компании — достаточно данных по ИНН. Объем кредитного лимита может достигать 1 миллиона рублей. Период бесплатного использования средств — 60 дней. Если в течение этого времени долг не погашен, то на остаток устанавливается ставка 17,5% годовых. Погашать долг можно ежемесячно минимальными платежами. Карта доступна в виртуальном и пластиковом формате. "Кредитная карта Альфа-Банка — удобное решение для бесплатного покрытия кассовых разрывов и текущих бизнес-расходов. Также для начинающих предпринимателей это уникальная возможность создать положительную кредитную историю для того, чтобы в дальнейшем получать одобрение банка по более крупным кредитам и более сложным формам финансирования", — приводится в сообщении комментарий начальника отдела по развитию карточных продуктов для малого и микробизнеса "Альфа-Банка" Дмитрия Казанкова.

https://ria.ru/20210405/bank-1604287325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, альфа-банк, новости компаний - экономика