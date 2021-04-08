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В Новгородской области школьный автобус съехал в кювет

В Новгородской области школьный автобус съехал в кювет

Следственные органы в Новгородской области проводят проверку после инцидента со школьным автобусом, который съехал в кювет, в результате ДТП пострадал ребенок и РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:26

2021-04-08T10:26

2021-04-08T10:38

россия

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Следственные органы в Новгородской области проводят проверку после инцидента со школьным автобусом, который съехал в кювет, в результате ДТП пострадал ребенок и сопровождающая детей женщина, сообщает региональное СУСК РФ.По предварительным данным, ДТП произошла на 9-м километре автодороги "Великий Новгород - Сергово – Борки". Водитель, управляя автобусом, который перевозил школьников между населенными пунктами Борки и Старое Ракомо, из-за образовавшегося на дороге гололеда не справился с управлением и съехал в кювет.В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка. На месте работают следователи Новгородского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Новгородской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/dtp-1727243811.html

россия

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2021

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россия, новгородская область, происшествия