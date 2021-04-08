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В Новгородской области школьный автобус съехал в кювет
В Новгородской области школьный автобус съехал в кювет
Следственные органы в Новгородской области проводят проверку после инцидента со школьным автобусом, который съехал в кювет, в результате ДТП пострадал ребенок и РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:26
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россия
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Следственные органы в Новгородской области проводят проверку после инцидента со школьным автобусом, который съехал в кювет, в результате ДТП пострадал ребенок и сопровождающая детей женщина, сообщает региональное СУСК РФ.По предварительным данным, ДТП произошла на 9-м километре автодороги "Великий Новгород - Сергово – Борки". Водитель, управляя автобусом, который перевозил школьников между населенными пунктами Борки и Старое Ракомо, из-за образовавшегося на дороге гололеда не справился с управлением и съехал в кювет.В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка. На месте работают следователи Новгородского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Новгородской области.
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россия, новгородская область, происшествия

В Новгородской области школьный автобус съехал в кювет

10:26 08.04.2021 (обновлено: 10:38 08.04.2021)
 
© Фото : Управление МВД России по Новгородской областиДТП с участием школьного автобуса в Новгородской области
ДТП с участием школьного автобуса в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Управление МВД России по Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Следственные органы в Новгородской области проводят проверку после инцидента со школьным автобусом, который съехал в кювет, в результате ДТП пострадал ребенок и сопровождающая детей женщина, сообщает региональное СУСК РФ.
По предварительным данным, ДТП произошла на 9-м километре автодороги "Великий Новгород - Сергово – Борки". Водитель, управляя автобусом, который перевозил школьников между населенными пунктами Борки и Старое Ракомо, из-за образовавшегося на дороге гололеда не справился с управлением и съехал в кювет.
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"В салоне автобуса находилось двое детей и сопровождающая женщина. Один ребенок 2009 года рождения и сопровождающая женщина госпитализированы с подозрением на сотрясение головного мозга, второй ребенок каких-либо травм не получил", - говорится в сообщении.
В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка. На месте работают следователи Новгородского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Новгородской области.
 
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