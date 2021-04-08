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Астронавт рассказал, как США проиграли "самому важному человеку"
Астронавт рассказал, как США проиграли "самому важному человеку"
Астронавт НАСА Терри Вертс в беседе с Пятым каналом назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории и посетовал на проигрыш США в космической гонке. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:52
2021-04-08T17:55
космос
луна
терри вертс
весь мир
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Астронавт НАСА Терри Вертс в беседе с Пятым каналом назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории и посетовал на проигрыш США в космической гонке."Америка потратила много усилий, чтобы первой полететь на Луну. &lt;…&gt; Мы проиграли тогда. СССР вышел в космос первым", — сказал он.Вертс отметил, что считает соперничество хорошим стимулом. Также астронавт признался, что об успехах СССР в космосе американцам говорили еще в школах."Нас так учили: Советы нас победили в космосе. Потому что вы первыми отправили спутник в космос, а потом первым в космос полетел Юрий Гагарин", — вспомнил он.Он добавил, что восхищается Гагариным, а первый полет человека в космос считает невероятным событием.
https://ria.ru/20210322/luna-1602383217.html
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космос, луна, терри вертс, весь мир, космос - риа наука, наса, юрий гагарин (космонавт), ссср, сша, в мире

Астронавт рассказал, как США проиграли "самому важному человеку"

16:52 08.04.2021 (обновлено: 17:55 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСкафандр астронавта NASA на выставке в рамках Международный конгресс астронавтики в Вашингтоне
Скафандр астронавта NASA на выставке в рамках Международный конгресс астронавтики в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Астронавт НАСА Терри Вертс в беседе с Пятым каналом назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории и посетовал на проигрыш США в космической гонке.
"Америка потратила много усилий, чтобы первой полететь на Луну. <…> Мы проиграли тогда. СССР вышел в космос первым", — сказал он.
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Вертс отметил, что считает соперничество хорошим стимулом. Также астронавт признался, что об успехах СССР в космосе американцам говорили еще в школах.
"Нас так учили: Советы нас победили в космосе. Потому что вы первыми отправили спутник в космос, а потом первым в космос полетел Юрий Гагарин", — вспомнил он.
Он добавил, что восхищается Гагариным, а первый полет человека в космос считает невероятным событием.
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