https://ria.ru/20210408/astronavt-1727405785.html
Астронавт рассказал, как США проиграли "самому важному человеку"
Астронавт рассказал, как США проиграли "самому важному человеку"
Астронавт НАСА Терри Вертс в беседе с Пятым каналом назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории и посетовал на проигрыш США в космической гонке. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:52
2021-04-08T16:52
2021-04-08T17:55
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Астронавт НАСА Терри Вертс в беседе с Пятым каналом назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории и посетовал на проигрыш США в космической гонке."Америка потратила много усилий, чтобы первой полететь на Луну. <…> Мы проиграли тогда. СССР вышел в космос первым", — сказал он.Вертс отметил, что считает соперничество хорошим стимулом. Также астронавт признался, что об успехах СССР в космосе американцам говорили еще в школах."Нас так учили: Советы нас победили в космосе. Потому что вы первыми отправили спутник в космос, а потом первым в космос полетел Юрий Гагарин", — вспомнил он.Он добавил, что восхищается Гагариным, а первый полет человека в космос считает невероятным событием.
https://ria.ru/20210322/luna-1602383217.html
https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html
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