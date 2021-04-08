https://ria.ru/20210408/astronavt-1727405785.html

Астронавт рассказал, как США проиграли "самому важному человеку"

Астронавт рассказал, как США проиграли "самому важному человеку"

Астронавт НАСА Терри Вертс в беседе с Пятым каналом назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории и посетовал на проигрыш США в космической гонке. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:52

2021-04-08T16:52

2021-04-08T17:55

космос

луна

терри вертс

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космос - риа наука

наса

юрий гагарин (космонавт)

ссср

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Астронавт НАСА Терри Вертс в беседе с Пятым каналом назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории и посетовал на проигрыш США в космической гонке."Америка потратила много усилий, чтобы первой полететь на Луну. <…> Мы проиграли тогда. СССР вышел в космос первым", — сказал он.Вертс отметил, что считает соперничество хорошим стимулом. Также астронавт признался, что об успехах СССР в космосе американцам говорили еще в школах."Нас так учили: Советы нас победили в космосе. Потому что вы первыми отправили спутник в космос, а потом первым в космос полетел Юрий Гагарин", — вспомнил он.Он добавил, что восхищается Гагариным, а первый полет человека в космос считает невероятным событием.

https://ria.ru/20210322/luna-1602383217.html

https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html

космос

луна

весь мир

ссср

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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