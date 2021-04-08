https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727430881.html

Регулятор ЕС добавил данные о тромбозах в описание вакцины AstraZeneca

Регулятор ЕС добавил данные о тромбозах в описание вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА внесло информацию о вероятности развития тромбозов в описание антикоронавирусной вакцины Vaxzevria компании РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:12

2021-04-08T19:12

2021-04-08T19:57

astrazeneca

австрия

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА внесло информацию о вероятности развития тромбозов в описание антикоронавирусной вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca.В сообщении регулятора подчеркивается, что медработники перед прививкой должны информировать пациентов о подобных побочных эффектах. Им также предписано инструктировать привитых, что делать, если в течении двух недель после укола развиваются такие симптомы, как одышка, боль в груди, отек ног, постоянная боль в животе, сильные и постоянные головные боли, помутнение зрения, синяки на коже вне места вакцинации.Накануне комитет по безопасности лекарств ЕМА после изучения дополнительной информации сообщил, что польза препарата превышает связанные с ним риски, но вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов существует.Специалисты пока не смогли подтвердить конкретные факторы риска, известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев тромбозов произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.В марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов. Первой тревогу забила Австрия — у одного привившегося диагностировали множественный тромбоз, и он умер через десять дней после вакцинации, другого госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией стали сообщать о тромбоэмболических осложнениях и другие страны.

https://ria.ru/20210407/tromby-1727261842.html

австрия

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2021

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astrazeneca , австрия, вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире