https://ria.ru/20210408/arest-1727437158.html

В Москве арестовали подозреваемого в надругательстве над детьми

В Москве арестовали подозреваемого в надругательстве над детьми

В Москве заключили под стражу мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя детьми в Южном Бутово, рассказала журналистам старший помощник московского... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T20:00

2021-04-08T20:00

2021-04-08T20:00

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве заключили под стражу мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя детьми в Южном Бутово, рассказала журналистам старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее она сообщила, что, по версии следствия, 5 апреля в Южном Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое здание, где, угрожая им убийством и насилием, совершил в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся. По данным СК, подозреваемый в надругательстве над детьми ранее уже привлекался к уголовной ответственности.Она добавила, что по месту жительства фигуранта провели обыск, в ходе которого изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и одежда, в которую был одет мужчина во время совершения преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что пострадавшим мальчикам 13 и 14 лет. Незнакомый мужчина предложил подросткам помочь донести пакеты до дома и уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице. Правоохранители задержали 48-летнего москвича в тот же вечер.

https://ria.ru/20201222/sud-1590415489.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия