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В Москве арестовали подозреваемого в надругательстве над детьми
В Москве арестовали подозреваемого в надругательстве над детьми
В Москве заключили под стражу мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя детьми в Южном Бутово, рассказала журналистам старший помощник московского... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:00
2021-04-08T20:00
2021-04-08T20:00
юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве заключили под стражу мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя детьми в Южном Бутово, рассказала журналистам старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее она сообщила, что, по версии следствия, 5 апреля в Южном Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое здание, где, угрожая им убийством и насилием, совершил в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся. По данным СК, подозреваемый в надругательстве над детьми ранее уже привлекался к уголовной ответственности.Она добавила, что по месту жительства фигуранта провели обыск, в ходе которого изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и одежда, в которую был одет мужчина во время совершения преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что пострадавшим мальчикам 13 и 14 лет. Незнакомый мужчина предложил подросткам помочь донести пакеты до дома и уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице. Правоохранители задержали 48-летнего москвича в тот же вечер.
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РИА Новости
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юлия иванова, москва, происшествия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
В Москве заключили под стражу мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя детьми в Южном Бутово, рассказала журналистам старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова
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Ранее она сообщила, что, по версии следствия, 5 апреля в Южном Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое здание, где, угрожая им убийством и насилием, совершил в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся. По данным СК, подозреваемый в надругательстве над детьми ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
"Фигуранту предъявлено обвинение, его причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами потерпевших, проведенными опознаниями и очными ставками. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Она добавила, что по месту жительства фигуранта провели обыск, в ходе которого изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и одежда, в которую был одет мужчина во время совершения преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.
Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что пострадавшим мальчикам 13 и 14 лет. Незнакомый мужчина предложил подросткам помочь донести пакеты до дома и уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице. Правоохранители задержали 48-летнего москвича в тот же вечер.