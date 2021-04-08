https://ria.ru/20210408/apple-1727352092.html
Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за нехватки комплектующих
Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за нехватки комплектующих
Компания Apple столкнулась с нехваткой компонентов, что повлияло на план выхода новых устройств из Купертино. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:47
2021-04-08T12:47
2021-04-08T12:47
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Apple столкнулась с нехваткой компонентов, что повлияло на план выхода новых устройств из Купертино. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на аналитический отчет.Дефицит электронных компонентов повлиял на подготовку к производству ноутбуков MacBook и планшетов iPad 2021 года. У первых есть проблема с печатными платами, у вторых наблюдается нехватка дисплеев.Источники в отрасли указывают, что проблемы в цепочке поставок заставили Apple перенести часть заказов на компоненты для продуктов с первой половины этого года на вторую. Возможно этот фактор повлияет и на дату презентации гаджетов.Затруднения с поставками электронных компонентов пока не коснулись производства iPhone текущего поколения. Однако инсайдеры считают, что это может вскоре произойти и со смартфонами из Купертино.
https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html
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