https://ria.ru/20210408/alyaska-1727454981.html

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T23:50

2021-04-08T23:50

2021-04-08T23:50

аляска

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.10 по времени UTC (20.10 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к юго-востоку от населенного пункта Кантвелл. Очаг залегал на глубине 77,7 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

https://ria.ru/20210408/zemletryasenie-1727294416.html

аляска

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аляска, в мире