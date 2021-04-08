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На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T23:50
2021-04-08T23:50
аляска
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.10 по времени UTC (20.10 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к юго-востоку от населенного пункта Кантвелл. Очаг залегал на глубине 77,7 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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аляска, в мире

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7

23:50 08.04.2021
 
CC0 / McStyles / Вид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC0 / McStyles /
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 17.10 по времени UTC (20.10 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к юго-востоку от населенного пункта Кантвелл. Очаг залегал на глубине 77,7 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 02:41
На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
 
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