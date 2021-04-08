https://ria.ru/20210408/akuly-1727259799.html

На Мальдивах планируют разрешить охоту на акул

На Мальдивах планируют разрешить охоту на акул

После 11-летнего запрета на ловлю акул на Мальдивах, страна планирует вновь легализовать эту практику, сообщает Euronews. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T01:12

2021-04-08T01:12

2021-04-08T01:12

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. После 11-летнего запрета на ловлю акул на Мальдивах, страна планирует вновь легализовать эту практику, сообщает Euronews.Эти морские хищники всегда были ценной туристической достопримечательностью островного государства, которое является одним из лучших мест для дайвинга. Промысел акул был запрещен в 2010 году после сообщения о сокращении популяции. Это было необходимо для защиты вида от вымирания.Недавно Министр рыболовства Мальдивских Островов Заха Вахид заявила, что ведутся дискуссии о том, принесет ли разрешение на ловлю акул экономические выгоды. Высказывались также опасения по поводу перенаселения этих хищников в мальдивских водах и недавних нападений."Очень немногие страны занимаются охраной акул. Поскольку это средство получения прибыли, нам не нужно ограничивать себя. Мы можем открыть промысел на определенный срок и ловить рыбу, не подвергая опасности популяцию”, - заявила она в Парламентском комитете по экономическим вопросам.По данным Морского попечительского совета, в первую пятерку крупнейших стран мира, занимающихся ловлей акул, входят Индонезия, Испания, Индия, Мексика и США. Эти рыбы добываются в основном для их мяса и плавников.Однако решение рассмотреть вопрос о легализации промысла акул в попытке стимулировать экономику шокировало защитников природы и дайверов. Морской ученый Каллум Робертс в своем Твиттере назвал потенциальную легализацию "ужасным ретроградством". Индийский аквалангист Каника Мохан Саксена подчеркнул, что "этот закон не должен быть принят". Исследование экономических выгод от дайвинга с акулами на Мальдивах в 2019 году показало, что прямой доход от такого бизнеса составил около 14,4 миллиона долларов США. Доходы, полученные от сопутствующей занятости, оцениваются в 55 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200418/1570022135.html

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