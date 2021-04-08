Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210408/akuly-1727259799.html
На Мальдивах планируют разрешить охоту на акул
На Мальдивах планируют разрешить охоту на акул
После 11-летнего запрета на ловлю акул на Мальдивах, страна планирует вновь легализовать эту практику, сообщает Euronews. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T01:12
2021-04-08T01:12
туризм
туризм
туристы
акулы
новости - туризм
мальдивы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156112/23/1561122366_23:0:2745:1531_1920x0_80_0_0_20f6ec618cf188871eeacca3ccb87546.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. После 11-летнего запрета на ловлю акул на Мальдивах, страна планирует вновь легализовать эту практику, сообщает Euronews.Эти морские хищники всегда были ценной туристической достопримечательностью островного государства, которое является одним из лучших мест для дайвинга. Промысел акул был запрещен в 2010 году после сообщения о сокращении популяции. Это было необходимо для защиты вида от вымирания.Недавно Министр рыболовства Мальдивских Островов Заха Вахид заявила, что ведутся дискуссии о том, принесет ли разрешение на ловлю акул экономические выгоды. Высказывались также опасения по поводу перенаселения этих хищников в мальдивских водах и недавних нападений."Очень немногие страны занимаются охраной акул. Поскольку это средство получения прибыли, нам не нужно ограничивать себя. Мы можем открыть промысел на определенный срок и ловить рыбу, не подвергая опасности популяцию”, - заявила она в Парламентском комитете по экономическим вопросам.По данным Морского попечительского совета, в первую пятерку крупнейших стран мира, занимающихся ловлей акул, входят Индонезия, Испания, Индия, Мексика и США. Эти рыбы добываются в основном для их мяса и плавников.Однако решение рассмотреть вопрос о легализации промысла акул в попытке стимулировать экономику шокировало защитников природы и дайверов. Морской ученый Каллум Робертс в своем Твиттере назвал потенциальную легализацию "ужасным ретроградством". Индийский аквалангист Каника Мохан Саксена подчеркнул, что "этот закон не должен быть принят". Исследование экономических выгод от дайвинга с акулами на Мальдивах в 2019 году показало, что прямой доход от такого бизнеса составил около 14,4 миллиона долларов США. Доходы, полученные от сопутствующей занятости, оцениваются в 55 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200418/1570022135.html
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156112/23/1561122366_363:0:2404:1531_1920x0_80_0_0_3197921e064200651014650372881e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, акулы, новости - туризм, мальдивы

На Мальдивах планируют разрешить охоту на акул

01:12 08.04.2021
 
© Depositphotos / SURZetДайвер с белой акулой
Дайвер с белой акулой - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Depositphotos / SURZet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. После 11-летнего запрета на ловлю акул на Мальдивах, страна планирует вновь легализовать эту практику, сообщает Euronews.
Эти морские хищники всегда были ценной туристической достопримечательностью островного государства, которое является одним из лучших мест для дайвинга. Промысел акул был запрещен в 2010 году после сообщения о сокращении популяции. Это было необходимо для защиты вида от вымирания.
Недавно Министр рыболовства Мальдивских Островов Заха Вахид заявила, что ведутся дискуссии о том, принесет ли разрешение на ловлю акул экономические выгоды. Высказывались также опасения по поводу перенаселения этих хищников в мальдивских водах и недавних нападений.
"Очень немногие страны занимаются охраной акул. Поскольку это средство получения прибыли, нам не нужно ограничивать себя. Мы можем открыть промысел на определенный срок и ловить рыбу, не подвергая опасности популяцию”, - заявила она в Парламентском комитете по экономическим вопросам.
По данным Морского попечительского совета, в первую пятерку крупнейших стран мира, занимающихся ловлей акул, входят Индонезия, Испания, Индия, Мексика и США. Эти рыбы добываются в основном для их мяса и плавников.
Однако решение рассмотреть вопрос о легализации промысла акул в попытке стимулировать экономику шокировало защитников природы и дайверов.
Морской ученый Каллум Робертс в своем Твиттере назвал потенциальную легализацию "ужасным ретроградством". Индийский аквалангист Каника Мохан Саксена подчеркнул, что "этот закон не должен быть принят".
Исследование экономических выгод от дайвинга с акулами на Мальдивах в 2019 году показало, что прямой доход от такого бизнеса составил около 14,4 миллиона долларов США. Доходы, полученные от сопутствующей занятости, оцениваются в 55 миллионов долларов.
Дайвинг - РИА Новости, 1920, 18.04.2020
18 апреля 2020, 08:00Туризм
Антон Хабаров — о крепкой семье, дайвинге с акулами и домике в деревне
 
ТуризмТуризмтуристыАкулыНовости - ТуризмМальдивы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния