https://ria.ru/20210408/2021-1727075960.html
"Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?
"Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?
Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")? Если 2020 был годом онлайн образования, то что с ним сейчас и нет ли обратной тенденции? Музеи, театры и кино открылись, заработали рестораны. Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?
2021-04-08T12:01
2021-04-08T12:01
2021-04-08T12:01
яснопонятно
подкаст
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"2021". Новая "норма" в старых декорациях
Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")? Если 2020 был годом онлайн образования, то что с ним сейчас и нет ли обратной тенденции? Музеи, театры и кино открылись, заработали рестораны. Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?
audio/mpeg
"2021". Новая "норма" в старых декорациях
Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")? Если 2020 был годом онлайн образования, то что с ним сейчас и нет ли обратной тенденции? Музеи, театры и кино открылись, заработали рестораны. Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?
audio/mpeg
Каким будет 2021..2..3.. год? Вместе с Линой и Ваней размышляет специалист по расширению кругозора, популяризатор науки (а еще тот самый человек, который за 2020 год прошел больше ста онлайн курсов) Илья Кабанов. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аудио, подкаст
"Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?
Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")? Если 2020 был годом онлайн образования, то что с ним сейчас и нет ли обратной тенденции? Музеи, театры и кино открылись, заработали рестораны. Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?