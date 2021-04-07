https://ria.ru/20210407/zoom-1727233951.html

Минобрнауки оценило последствия отказа от Zoom для вузов

Минобрнауки оценило последствия отказа от Zoom для вузов

Министерство науки и высшего образования РФ не видит негативных последствия отказа от Zoom для российских вузов, само министерство также не использует сервис в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:58

2021-04-07T16:58

2021-04-07T17:17

россия

снг

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_f50a710b688a461b2a03042e05ffa83d.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ не видит негативных последствия отказа от Zoom для российских вузов, само министерство также не использует сервис в своей деятельности, сообщили РИА Новости в прес-службе ведомства.Накануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."По ситуации с сервисом видеоконференций Zoom в части его влияния на удаленную работу высших учебных заведений Департамент цифрового развития Минобрнауки России не усматривает каких-либо негативных последствий. В 2020 году для нужд Минобрнауки России приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf. Таким образом Минобрнауки России не использует решения Zoom в своей деятельности", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что вузы обладают автономией, предполагающей самостоятельность в осуществлении административной, образовательной, научной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов. Вместе с тем, Минобрнауки для формирования единых подходов к выбору поставщиков программного обеспечения утвердило методические рекомендации по применению технических средств для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации.Также в рамках исполнения поручений правительства РФ по поддержке российских разработчиков программного обеспечения Минобрнауки России совместно с Межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук запустил проект по предоставлению подведомственным Минобрнауки России образовательным организациям высшего образования возможностей бесплатного тестирования сервисов видеоконференцсвязи (ВКС).

https://ria.ru/20210407/kreml-1727175173.html

https://ria.ru/20210407/analogi-1727194645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, снг, технологии, общество