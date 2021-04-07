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Минобрнауки оценило последствия отказа от Zoom для вузов
Минобрнауки оценило последствия отказа от Zoom для вузов
Министерство науки и высшего образования РФ не видит негативных последствия отказа от Zoom для российских вузов, само министерство также не использует сервис в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:58
2021-04-07T17:17
россия
снг
технологии
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ не видит негативных последствия отказа от Zoom для российских вузов, само министерство также не использует сервис в своей деятельности, сообщили РИА Новости в прес-службе ведомства.Накануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."По ситуации с сервисом видеоконференций Zoom в части его влияния на удаленную работу высших учебных заведений Департамент цифрового развития Минобрнауки России не усматривает каких-либо негативных последствий. В 2020 году для нужд Минобрнауки России приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf. Таким образом Минобрнауки России не использует решения Zoom в своей деятельности", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что вузы обладают автономией, предполагающей самостоятельность в осуществлении административной, образовательной, научной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов. Вместе с тем, Минобрнауки для формирования единых подходов к выбору поставщиков программного обеспечения утвердило методические рекомендации по применению технических средств для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации.Также в рамках исполнения поручений правительства РФ по поддержке российских разработчиков программного обеспечения Минобрнауки России совместно с Межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук запустил проект по предоставлению подведомственным Минобрнауки России образовательным организациям высшего образования возможностей бесплатного тестирования сервисов видеоконференцсвязи (ВКС).
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россия, снг, технологии, общество

Минобрнауки оценило последствия отказа от Zoom для вузов

16:58 07.04.2021 (обновлено: 17:17 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ не видит негативных последствия отказа от Zoom для российских вузов, само министерство также не использует сервис в своей деятельности, сообщили РИА Новости в прес-службе ведомства.
Накануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
"По ситуации с сервисом видеоконференций Zoom в части его влияния на удаленную работу высших учебных заведений Департамент цифрового развития Минобрнауки России не усматривает каких-либо негативных последствий. В 2020 году для нужд Минобрнауки России приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf. Таким образом Минобрнауки России не использует решения Zoom в своей деятельности", - говорится в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что вузы обладают автономией, предполагающей самостоятельность в осуществлении административной, образовательной, научной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов. Вместе с тем, Минобрнауки для формирования единых подходов к выбору поставщиков программного обеспечения утвердило методические рекомендации по применению технических средств для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Также в рамках исполнения поручений правительства РФ по поддержке российских разработчиков программного обеспечения Минобрнауки России совместно с Межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук запустил проект по предоставлению подведомственным Минобрнауки России образовательным организациям высшего образования возможностей бесплатного тестирования сервисов видеоконференцсвязи (ВКС).
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