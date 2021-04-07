Zoom могут заменить разработками "Сбера" и "Яндекса", считает эксперт
11:26 07.04.2021 (обновлено: 12:24 07.04.2021)
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сервис Zoom не является незаменимым в России: сразу несколько российских IT-гигантов, включая "Сбер", "Яндекс" и Mail.ru, уже имеют свои аналоги, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
Во вторник стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
"Сервис Zoom уже начал вводить ограничения на использование на территории России своего ПО. Zoom получил наибольшую популярность в период пандемии, в первую очередь, за счет своего удобства и за счет маркетинга. Однако это не единственный способ проводить видео-совещания и онлайн-конференции", - прокомментировал Бедеров.
По его словам, на замену сервиса, как это обычно и бывает, придут отечественные разработки. "Так, Mail.ru продвигает "Видеозвонки Mail.ru", "Яндекс" внедряет "Телемост", в Минпросвещения ведется разработка сервиса "Сферум", а "Сбер" создал "Сбермитап", - рассказал эксперт.
Помимо этого, многие пользователи по-прежнему используют сервис Skype, который в период пандемии улучшил ряд своих функций. Что касается госорганов, то они сейчас активно осваивают TrueConf, отметил Бедеров.
"Таким образом, своим запретом Zoom может лишиться части российского рынка, и данное решение сыграет против него. Сервис стал популярным, но он не является незаменимым", - заключил специалист.