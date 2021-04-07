https://ria.ru/20210407/zoom-1727147696.html

Zoom могут заменить разработками "Сбера" и "Яндекса", считает эксперт

Zoom могут заменить разработками "Сбера" и "Яндекса", считает эксперт

Сервис Zoom не является незаменимым в России: сразу несколько российских IT-гигантов, включая "Сбер", "Яндекс" и Mail.ru, уже имеют свои аналоги, рассказал РИА... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:26

2021-04-07T11:26

2021-04-07T12:24

сбер

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

яндекс

skype

технологии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сервис Zoom не является незаменимым в России: сразу несколько российских IT-гигантов, включая "Сбер", "Яндекс" и Mail.ru, уже имеют свои аналоги, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Во вторник стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.По его словам, на замену сервиса, как это обычно и бывает, придут отечественные разработки. "Так, Mail.ru продвигает "Видеозвонки Mail.ru", "Яндекс" внедряет "Телемост", в Минпросвещения ведется разработка сервиса "Сферум", а "Сбер" создал "Сбермитап", - рассказал эксперт.Помимо этого, многие пользователи по-прежнему используют сервис Skype, который в период пандемии улучшил ряд своих функций. Что касается госорганов, то они сейчас активно осваивают TrueConf, отметил Бедеров.

https://ria.ru/20210407/zoom-1727146377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, россия, национальная технологическая инициатива (нти), яндекс, skype, технологии