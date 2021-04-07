https://ria.ru/20210407/zoloto-1727114218.html
Аналитик посоветовал скупать золото
Аналитик посоветовал скупать золото
Для тех, кто думал прикупить золота в свой портфель, сейчас самое благоприятное время. Золото пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T01:12
2021-04-07T01:12
2021-04-07T01:12
валерий емельянов
россия
экономика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Для тех, кто думал прикупить золота в свой портфель, сейчас самое благоприятное время. Золото пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость унции на 15 процентов ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Он советует увеличить долю драгоценного метала в своем инвестпортфеле на ближайшие 1-1,5 года.Если купить золото в виде акций биржевых фондов, можно сэкономить на комиссиях. Для более консервативных инвесторов подойдет физическое золото и ОМС (выгоднее монеты) выгоднее, чем слитки)."Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около 5 процентов годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус", — обращает внимание Емельянов.
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валерий емельянов, россия, экономика
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Для тех, кто думал прикупить золота в свой портфель, сейчас самое благоприятное время. Золото пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость унции на 15 процентов ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству "Прайм
" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов
.
"Золото сейчас дешево относительно своих среднегодовых значений. Унция дважды пыталась пробиться ниже 1680, но ей это так и не удалось, в итоге было найдено равновесие на уровнях прошлогоднего мая-июня", — объяснил эксперт.
Он советует увеличить долю драгоценного метала в своем инвестпортфеле на ближайшие 1-1,5 года.
Если купить золото в виде акций биржевых фондов, можно сэкономить на комиссиях. Для более консервативных инвесторов подойдет физическое золото и ОМС (выгоднее монеты) выгоднее, чем слитки).
"Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около 5 процентов годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус", — обращает внимание Емельянов.