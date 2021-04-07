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Аналитик посоветовал скупать золото
Аналитик посоветовал скупать золото
Для тех, кто думал прикупить золота в свой портфель, сейчас самое благоприятное время. Золото пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T01:12
2021-04-07T01:12
валерий емельянов
россия
экономика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Для тех, кто думал прикупить золота в свой портфель, сейчас самое благоприятное время. Золото пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость унции на 15 процентов ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Он советует увеличить долю драгоценного метала в своем инвестпортфеле на ближайшие 1-1,5 года.Если купить золото в виде акций биржевых фондов, можно сэкономить на комиссиях. Для более консервативных инвесторов подойдет физическое золото и ОМС (выгоднее монеты) выгоднее, чем слитки)."Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около 5 процентов годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус", — обращает внимание Емельянов.
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валерий емельянов, россия, экономика

Аналитик посоветовал скупать золото

01:12 07.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Для тех, кто думал прикупить золота в свой портфель, сейчас самое благоприятное время. Золото пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость унции на 15 процентов ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
"Золото сейчас дешево относительно своих среднегодовых значений. Унция дважды пыталась пробиться ниже 1680, но ей это так и не удалось, в итоге было найдено равновесие на уровнях прошлогоднего мая-июня", — объяснил эксперт.
Он советует увеличить долю драгоценного метала в своем инвестпортфеле на ближайшие 1-1,5 года.
Если купить золото в виде акций биржевых фондов, можно сэкономить на комиссиях. Для более консервативных инвесторов подойдет физическое золото и ОМС (выгоднее монеты) выгоднее, чем слитки).
"Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около 5 процентов годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус", — обращает внимание Емельянов.
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