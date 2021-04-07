https://ria.ru/20210407/zoloto-1727114218.html

Аналитик посоветовал скупать золото

Аналитик посоветовал скупать золото

Для тех, кто думал прикупить золота в свой портфель, сейчас самое благоприятное время. Золото пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T01:12

2021-04-07T01:12

2021-04-07T01:12

валерий емельянов

россия

экономика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Для тех, кто думал прикупить золота в свой портфель, сейчас самое благоприятное время. Золото пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость унции на 15 процентов ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Он советует увеличить долю драгоценного метала в своем инвестпортфеле на ближайшие 1-1,5 года.Если купить золото в виде акций биржевых фондов, можно сэкономить на комиссиях. Для более консервативных инвесторов подойдет физическое золото и ОМС (выгоднее монеты) выгоднее, чем слитки)."Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около 5 процентов годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус", — обращает внимание Емельянов.

https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий емельянов, россия, экономика