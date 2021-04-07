https://ria.ru/20210407/zhivotnovodstvo-1727231583.html

В Нижегородской области появятся более 20 животноводческих объектов

В Нижегородской области появятся более 20 животноводческих объектов

Двадцать один новый животноводческий объект планируют ввести в строй сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области в 2021 году, заявил глава региона... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:46

2021-04-07T16:46

2021-04-07T16:46

нижегородская область

глеб никитин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Двадцать один новый животноводческий объект планируют ввести в строй сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.По словам губернатора, четыре объекта будут введены в эксплуатацию после реконструкции и 17 - построены вновь. Все проекты реализуются в рамках госпрограммы "Развитие АПК Нижегородской области"."Ввод комплексов в эксплуатацию уже дает реальные результаты. По итогам прошлого года сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели свыше 574 тысяч тонн молока, что на 23 тысячи тонн больше, чем в 2019-м. На сегодняшний день производство товарного молока сохраняет положительную динамику. С начала текущего года произведено 148 тысяч тонн молока, что почти на 4 тысячи тонн больше аналогичного периода 2020-го", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году животноводческие объекты будут реконструированы в хозяйствах Городецкого, Гагинского, Воротынского районов, вновь построены - в хозяйствах Вачского, Починковского, Дивеевского, Воротынского, Большеболдинского, Семеновского, Вадского, Гагинского и Краснооктябрьского районов Нижегородской области."Качественное сырье очень важно для пищевой промышленности Нижегородской области. Это позволяет поставлять на прилавки наших магазинов качественную и доступную продукцию, а затем вкладывать дополнительные средства в расширение производства", - добавил губернатор Нижегородской области.Подчеркивается, что в Нижегородской области реализуется ряд мероприятий, направленных на повышение продуктивности животных, сохранение и увеличение численности поголовья крупного рогатого скота. Одно из них - программа реконструкции и строительства новых животноводческих объектов, которая предусматривает возмещение сельхозпроизводителям до 50% затрат, понесенных при возведении таких объектов. В 2021 году на реализацию данной программы из областного бюджета планируется направить около 460 миллионов рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20210405/eksport-1604371455.html

https://ria.ru/20210331/aglomeratsiya-1603702568.html

нижегородская область

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глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нижегородская область, экономика