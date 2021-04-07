https://ria.ru/20210407/zelenskiy-1727274875.html

В ДНР назвали предстоящий визит Зеленского в Донбасс пиаром

В ДНР назвали предстоящий визит Зеленского в Донбасс пиаром

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, как и работа представителей Киева на переговорах по урегулированию ситуации в регионе, является не... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:52

2021-04-07T20:52

2021-04-07T20:52

владислав бердичевский

донбасс

донецкая народная республика

владимир зеленский

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, как и работа представителей Киева на переговорах по урегулированию ситуации в регионе, является не более чем работой на публику, сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Ранее издание "РБК Украина" сообщало о планах президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе посетить Донбасс на фоне обострения ситуации в регионе."Я не думаю, что, если Украина не будет обстреливать наши позиции, Зеленскому что-либо угрожает. Сделать его жертвенным бараном? Я сомневаюсь, что Украина или ее хозяева на это пойдут. Поэтому я думаю, что Зеленский, как и украинская делегация в контактной группе, просто занимается пиаром, который не имеет абсолютно никакого отношения к стремлению к миру, к прекращению войны и убийств мирных граждан в Донбассе", - сказал Бердичевский.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении – по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210407/donbass-1727251555.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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владислав бердичевский, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире