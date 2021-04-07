https://ria.ru/20210407/zelenka-1727173180.html

В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой

В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой

Глава партии PACE, бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк сообщил в среду, что его сторонники облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:22

2021-04-07T13:22

2021-04-07T13:25

коронавирус covid-19

здоровье - общество

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Глава партии PACE, бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк сообщил в среду, что его сторонники облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского районного совета Тудора Тутунару, привившегося от COVID-19 вне очереди.По его словам, это протест в поддержку врачей. Политик предупредил, что подобные акции протеста пройдут по всей стране. Кавкалюк попросил жителей страны сообщать обо всех, кто вакцинировался вне очереди.Глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко сообщила РИА Новости, что известно о 395 случаях вакцинации людей в Молдавии вне очереди. Минздрав изучает каждую ситуацию, чтобы определить, как можно наказать нарушителей.Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По состоянию на среду привиты более 51,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20210406/napadenie-1604998485.html

молдавия

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, молдавия, в мире