Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/zelenka-1727173180.html
В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой
В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой
Глава партии PACE, бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк сообщил в среду, что его сторонники облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:22
2021-04-07T13:25
коронавирус covid-19
здоровье - общество
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156260/54/1562605438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_021de0f196014381735311430b4030b7.jpg
КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Глава партии PACE, бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк сообщил в среду, что его сторонники облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского районного совета Тудора Тутунару, привившегося от COVID-19 вне очереди.По его словам, это протест в поддержку врачей. Политик предупредил, что подобные акции протеста пройдут по всей стране. Кавкалюк попросил жителей страны сообщать обо всех, кто вакцинировался вне очереди.Глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко сообщила РИА Новости, что известно о 395 случаях вакцинации людей в Молдавии вне очереди. Минздрав изучает каждую ситуацию, чтобы определить, как можно наказать нарушителей.Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По состоянию на среду привиты более 51,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20210406/napadenie-1604998485.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/54/1562605438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_201c1a1eebe10d46682178e86cba4f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, молдавия, в мире

В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой

13:22 07.04.2021 (обновлено: 13:25 07.04.2021)
 
© Depositphotos / alenaloginovaЗеленка
Зеленка - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Depositphotos / alenaloginova
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Глава партии PACE, бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк сообщил в среду, что его сторонники облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского районного совета Тудора Тутунару, привившегося от COVID-19 вне очереди.
"Я предупреждал, что мы будем вести войну со всеми чиновниками, которые, злоупотребляя своим положением, сделают прививки раньше врачей, пожилых людей и народа. Сегодня у нас была акция против вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару, который воспользовался своим служебным положением и сделал себе прививку вакциной Pfizer – мы облили его зеленкой, чтобы отметить этого бессовестного человека", - заявил Кавкалюк в видеоролике, который выложил на своей странице в Facebook,
По его словам, это протест в поддержку врачей. Политик предупредил, что подобные акции протеста пройдут по всей стране. Кавкалюк попросил жителей страны сообщать обо всех, кто вакцинировался вне очереди.
Глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко сообщила РИА Новости, что известно о 395 случаях вакцинации людей в Молдавии вне очереди. Минздрав изучает каждую ситуацию, чтобы определить, как можно наказать нарушителей.
Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По состоянию на среду привиты более 51,4 тысячи человек.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 14:16
На замглавы МИД Ирана попытались напасть в Вене, сообщили СМИ
 
Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния