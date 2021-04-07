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В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой
В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой
Глава партии PACE, бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк сообщил в среду, что его сторонники облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:22
2021-04-07T13:22
2021-04-07T13:25
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здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Глава партии PACE, бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк сообщил в среду, что его сторонники облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского районного совета Тудора Тутунару, привившегося от COVID-19 вне очереди.По его словам, это протест в поддержку врачей. Политик предупредил, что подобные акции протеста пройдут по всей стране. Кавкалюк попросил жителей страны сообщать обо всех, кто вакцинировался вне очереди.Глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко сообщила РИА Новости, что известно о 395 случаях вакцинации людей в Молдавии вне очереди. Минздрав изучает каждую ситуацию, чтобы определить, как можно наказать нарушителей.Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По состоянию на среду привиты более 51,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20210406/napadenie-1604998485.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Глава партии PACE, бывший замглавы полиции Кишинева Георгий Кавкалюк сообщил в среду, что его сторонники облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского районного совета Тудора Тутунару, привившегося от COVID-19 вне очереди.
"Я предупреждал, что мы будем вести войну со всеми чиновниками, которые, злоупотребляя своим положением, сделают прививки раньше врачей, пожилых людей и народа. Сегодня у нас была акция против вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару, который воспользовался своим служебным положением и сделал себе прививку вакциной Pfizer – мы облили его зеленкой, чтобы отметить этого бессовестного человека", - заявил Кавкалюк в видеоролике, который выложил на своей странице в Facebook,
По его словам, это протест в поддержку врачей. Политик предупредил, что подобные акции протеста пройдут по всей стране. Кавкалюк попросил жителей страны сообщать обо всех, кто вакцинировался вне очереди.
Глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко сообщила РИА Новости, что известно о 395 случаях вакцинации людей в Молдавии
вне очереди. Минздрав изучает каждую ситуацию, чтобы определить, как можно наказать нарушителей.
Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По состоянию на среду привиты более 51,4 тысячи человек.