https://ria.ru/20210407/zarplata-1727143205.html

В России снизились долги по зарплате

В России снизились долги по зарплате

Роструд фиксирует динамику к снижению задолженности по зарплатам в РФ, за год суммарная просроченная задолженность сократилась на 400 миллионов рублей, заявил... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:07

2021-04-07T11:07

2021-04-07T11:07

россия

михаил иванков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Роструд фиксирует динамику к снижению задолженности по зарплатам в РФ, за год суммарная просроченная задолженность сократилась на 400 миллионов рублей, заявил глава ведомства Михаил Иванков.По его словам, главные проблемы, с которыми борется Роструд, - вопросы задолженности по зарплате и вопросы охраны труда."На 1 февраля этого года по данным Росстата,.. задолженность по зарплате суммарная по стране, просроченная задолженность составила 1 миллиард 872 миллиона рублей. Это на 400 миллионов меньше, чем год назад... Динамика к сокращению. За период с 1 февраля по 1 марта еще на 67 миллионов задолженность снизилась", - отметил Иванков в интервью телеканалу НТВ.

https://ria.ru/20210406/vakansii-1604388728.html

россия

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россия, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба государственной статистики (росстат)