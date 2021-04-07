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Глава Минпросвещения Кравцов оценил влияние ситуации с Zoom на школы
Глава Минпросвещения Кравцов оценил влияние ситуации с Zoom на школы
Российские школы будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение, в том числе на систему "Сферум", заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:49
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сергей кравцов
просвещение
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские школы будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение, в том числе на систему "Сферум", заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной изменению качества образования в России, которая проходит в МИА "Россия сегодня".Так он прокомментировал решение Zoom Video Communications запретить своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии COVID-19 и карантинных мер, введенных в разных странах. Приложением пользуются миллионы человек, в том числе и школьники для дистанционного обучения. Но сервис ранее критиковали из-за проблем с безопасностью: пользователи жаловались на передачу их данных в Facebook, на утечки видеозаписей и личной контактной информации.
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сергей кравцов, просвещение , общество

Глава Минпросвещения Кравцов оценил влияние ситуации с Zoom на школы

10:49 07.04.2021 (обновлено: 12:37 07.04.2021)
 
© REUTERS / Loren Elliott/File PhotoВидеоконференция в приложении Zoom
Видеоконференция в приложении Zoom - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© REUTERS / Loren Elliott/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские школы будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение, в том числе на систему "Сферум", заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной изменению качества образования в России, которая проходит в МИА "Россия сегодня".
Так он прокомментировал решение Zoom Video Communications запретить своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

"У нас есть наша отечественная система "Сферум" <...> Это наша отечественная система видеоконференцсвязи, поэтому мы готовы к любой ситуации, и, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение, но, конечно, это в поддержку традиционной системы образования", — сказал министр.

Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии COVID-19 и карантинных мер, введенных в разных странах. Приложением пользуются миллионы человек, в том числе и школьники для дистанционного обучения. Но сервис ранее критиковали из-за проблем с безопасностью: пользователи жаловались на передачу их данных в Facebook, на утечки видеозаписей и личной контактной информации.
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