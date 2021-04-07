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Глава Минпросвещения Кравцов оценил влияние ситуации с Zoom на школы

Глава Минпросвещения Кравцов оценил влияние ситуации с Zoom на школы

Российские школы будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение, в том числе на систему "Сферум", заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:49

2021-04-07T10:49

2021-04-07T12:37

сергей кравцов

просвещение

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские школы будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение, в том числе на систему "Сферум", заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной изменению качества образования в России, которая проходит в МИА "Россия сегодня".Так он прокомментировал решение Zoom Video Communications запретить своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии COVID-19 и карантинных мер, введенных в разных странах. Приложением пользуются миллионы человек, в том числе и школьники для дистанционного обучения. Но сервис ранее критиковали из-за проблем с безопасностью: пользователи жаловались на передачу их данных в Facebook, на утечки видеозаписей и личной контактной информации.

https://sn.ria.ru/20210323/udalenka-1602349910.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, просвещение , общество