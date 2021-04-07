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Госдума приняла закон о деятельности гидов, экскурсоводов и проводников

Госдума приняла закон о деятельности гидов, экскурсоводов и проводников

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:59

2021-04-07T16:59

2021-04-07T16:59

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в нашей стране. Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте России.При этом аттестацию могут не проходить экскурсоводы и гиды-переводчики, осуществляющие свою деятельность "на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями" или же экскурсоводы, работающие на культурно-исторических объектах в рамках "осуществления образовательной деятельности".Прошедшим аттестацию выдаются аттестат экскурсовода или гида-переводчика (за него уплачивается госпошлина) и нагрудная идентификационная карточка, которые действуют пять лет со дня принятия решения об их выдаче и не могут быть переданы иному лицу. Аттестацию гиды и экскурсоводы обязаны проходить один раз в 5 лет.Кроме того, законом вводится единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, который размещается в сети Интернет. Полномочиями по ведению данного реестра наделяется Ростуризм, а вносить сведения об экскурсоводах и гидах - переводчиках в единый федеральный реестр будут органы государственной власти субъектов федерации. В нем будет отображаться информация только о специалистах, прошедших аттестацию и получивших соответствующий документ.Закон наделяет правительство России полномочиями по определению правил оказания услуг экскурсоводом и гидом-переводчиком, порядка и критериев их аттестации, специальных требований к ним, перечня документов, необходимых для аттестации, порядка принятия решений об отказе в аттестации и о прекращении действия аттестата, а также порядка ведения единого федерального реестра экскурсоводов.Отдельные статьи закона посвящены деятельности инструкторов-проводников. Такие инструкторы подлежат аттестации по видам и категориям сложности туристских маршрутов. При этом в качестве инструктора-проводника не может быть аттестовано лицо, "имеющее судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, иных тяжких и особо тяжких преступлений против личности, умышленных преступлений против здоровья населения и общественной нравственности". Аттестацию инструкторы должны проходить также один раз в пять лет. В сети Интернет будет размещён единый федеральный реестр инструкторов-проводников.Федеральный закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. Экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники вправе продолжать свою деятельность в течение одного года со дня вступления закона в силу. "Аттестат экскурсовода, гида-переводчика или инструктора-проводника, выданные органами государственной власти субъектов РФ до дня вступления в силу закона, будут действовать до окончания срока, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024 года", – отмечается в документах."Главное, для чего мы приняли этот документ, – это обеспечение безопасности и качества туристического сервиса. Сегодня экскурсионный̆ рынок в России непрозрачен, перенасыщен специалистами, квалификация и профессиональная пригодность которых вызывает вопросы, - сообщил журналистам глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. – Их деятельность не только вредит самим туристам, которые получают недостоверную информацию и некачественную услугу, но и наносит вред имиджу туристической отрасли России и страны. Учитывая перспективы развития внутреннего и въездного туризма, открывшиеся вследствие антиковидных ограничений и закрытых границ, сегодня мы должны максимально использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах".Он добавил, что закон может сработать на "обеление" туристической отрасли в России.Также Пайкин напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий меру ответственности за незаконную деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков без соответствующей аттестации. По его словам, к моменту вступления закона в силу – с 1 июля 2022 года – также должен вступить в силу закон о штрафах за незаконную туристическую деятельность.

https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html

https://ria.ru/20210221/moskva-1598312829.html

https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html

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