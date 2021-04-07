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Госдума приняла закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Госдума приняла закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:53
2021-04-07T13:53
россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.Законопроект в ГД внесли члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.Закон предусматривает, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах. Также устанавливаются требования к размещению данной информации в агитационных материалах. Эта информация также должна быть указана на информационных стендах в помещении УИК и в избирательных бюллетенях.В законе уточнили пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные, международные и другие организации не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов. Запрет также касается проведения референдума. Действие данного запрета теперь распространяется на "незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".Ко второму чтению депутаты уточнили, что кандидат, "аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом", может не выполнять функции иноагента, но, например, в течение двух лет до выборов может входить в состав органов управления или являться учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента . Или же в этот период времени быть членом НКО-иноагента или руководить им.При этом "кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента" – это "кандидат, который включен Минюстом России, в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента".Уточнили и порядок внесения добровольных пожертвований граждан РФ в избирательный фонд - они вносятся "в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина". "При внесении пожертвования гражданином, включенным в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента и информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом", - следует из поправки ко второму чтению.В законе также закрепили, что если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имеется или имелась судимость, после отчества кандидата указываются сведения о его судимости. Если этот кандидат выполняет функции иноагента, в подписном листе после его отчества (если у такого кандидата есть судимость, то после указания сведений о судимости), указываются сведения о том, что что кандидат выполняет функции иноагента.Если в составе списка кандидатов избирательного объединения есть кандидат-иноагент, в подписном листе также должна быть информация о таком кандидате. Кроме того, в ходе агитации политические партии будут обязаны в своих агитационных материалах сообщать о кандидатах-иноагентах или аффилированных с ними лицах, если они есть в списках выдвигаемых ими кандидатов. Отмечается, что "такая информация должна быть ясно видимой (ясно различаемая на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала". Также обговаривается, что если такой кандидат от партии участвует в совместном агитационном мероприятии, то его выступление "должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат".
https://ria.ru/20210331/inoagenty-1603634569.html
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россия, госдума рф, политика

Госдума приняла закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

13:53 07.04.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.
Законопроект в ГД внесли члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Закон предусматривает, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах. Также устанавливаются требования к размещению данной информации в агитационных материалах. Эта информация также должна быть указана на информационных стендах в помещении УИК и в избирательных бюллетенях.
В законе уточнили пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные, международные и другие организации не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов. Запрет также касается проведения референдума. Действие данного запрета теперь распространяется на "незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".
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Ко второму чтению депутаты уточнили, что кандидат, "аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом", может не выполнять функции иноагента, но, например, в течение двух лет до выборов может входить в состав органов управления или являться учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента . Или же в этот период времени быть членом НКО-иноагента или руководить им.
При этом "кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента" – это "кандидат, который включен Минюстом России, в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента".
Уточнили и порядок внесения добровольных пожертвований граждан РФ в избирательный фонд - они вносятся "в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина". "При внесении пожертвования гражданином, включенным в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента и информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе сведения об этом", - следует из поправки ко второму чтению.
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В законе также закрепили, что если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имеется или имелась судимость, после отчества кандидата указываются сведения о его судимости. Если этот кандидат выполняет функции иноагента, в подписном листе после его отчества (если у такого кандидата есть судимость, то после указания сведений о судимости), указываются сведения о том, что что кандидат выполняет функции иноагента.
Если в составе списка кандидатов избирательного объединения есть кандидат-иноагент, в подписном листе также должна быть информация о таком кандидате. Кроме того, в ходе агитации политические партии будут обязаны в своих агитационных материалах сообщать о кандидатах-иноагентах или аффилированных с ними лицах, если они есть в списках выдвигаемых ими кандидатов. Отмечается, что "такая информация должна быть ясно видимой (ясно различаемая на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала". Также обговаривается, что если такой кандидат от партии участвует в совместном агитационном мероприятии, то его выступление "должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат".
 
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