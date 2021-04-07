https://ria.ru/20210407/zagovor-1727184702.html
В ЕЕК рассказали о распространении теорий заговора вокруг COVID-19
В ЕЕК рассказали о распространении теорий заговора вокруг COVID-19
Теории заговора о причастности евреев и Израиля к COVID-19 распространяются в период пандемии, однако из-за карантинных ограничений снизилось число случаев... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:02
2021-04-07T14:02
2021-04-07T14:02
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
вячеслав моше кантор
вячеслав кантор
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Теории заговора о причастности евреев и Израиля к COVID-19 распространяются в период пандемии, однако из-за карантинных ограничений снизилось число случаев физических нападений на почве антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор.Он добавил, что из-за локдаунов и ограничений по всему миру было зафиксировано меньшее число физических атак на почве антисемитизма в 2020 году в сравнении с 2019 - их общее число снизилось с 456 случаев до 371."Протестные движения против мер по коронавирусу часто наполнены ультраправыми элементами.... Параллельный и крайне волнующий феномен - рост числа экстремистов, вступающих в ряды полиции и вооруженных сил, где они могут получить доступ к оружию и тренировкам", - рассказал Кантор.Кроме того, он отметил, что европейские еврейские сообщества обеспокоены последствиями для молодого поколения, так как молодые люди были вынуждены оставаться дома "во время важной части их лет становления и столкнулись 24/7 с онлайн-антисемитизмом, манипуляциями и дезинформацией".Доклад Центра Кантора об уровне антисемитизма в мире является одним из самых масштабных исследований на эту тему. Специалисты центра уже более десяти лет изучают антисемитизм и ежегодно публикуют доклады о его состоянии в мире.
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коронавирус covid-19, вячеслав моше кантор, вячеслав кантор, израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости.
Теории заговора о причастности евреев и Израиля
к COVID-19 распространяются в период пандемии, однако из-за карантинных ограничений снизилось число случаев физических нападений на почве антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор.
"За прошлый год теории заговора о евреях распространились, евреи или государство Израиль якобы стоят за пандемией и извлечением выгоды из неё. Локдауны сравнивают с гетто и концентрационными лагерями, вакцины описывают как опасные медицинские эксперименты, а люди, которые отказываются от этих спасительных вакцин, носят желтые звёзды. Постоянное внимание к роли евреев в глобальных событиях показывает, что антисемитизм как центр теорий заговора не ушёл", - сказал Кантор в ходе онлайн-конференции, на которой был представлен ежегодный доклада по ситуации с антисемитизмом в мире.
Он добавил, что из-за локдаунов и ограничений по всему миру было зафиксировано меньшее число физических атак на почве антисемитизма в 2020 году в сравнении с 2019 - их общее число снизилось с 456 случаев до 371.
"Протестные движения против мер по коронавирусу часто наполнены ультраправыми элементами.... Параллельный и крайне волнующий феномен - рост числа экстремистов, вступающих в ряды полиции и вооруженных сил, где они могут получить доступ к оружию и тренировкам", - рассказал Кантор.
Кроме того, он отметил, что европейские еврейские сообщества обеспокоены последствиями для молодого поколения, так как молодые люди были вынуждены оставаться дома "во время важной части их лет становления и столкнулись 24/7 с онлайн-антисемитизмом, манипуляциями и дезинформацией".
Доклад Центра Кантора об уровне антисемитизма в мире является одним из самых масштабных исследований на эту тему. Специалисты центра уже более десяти лет изучают антисемитизм и ежегодно публикуют доклады о его состоянии в мире.