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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210407/zagovor-1727184702.html
В ЕЕК рассказали о распространении теорий заговора вокруг COVID-19
В ЕЕК рассказали о распространении теорий заговора вокруг COVID-19
Теории заговора о причастности евреев и Израиля к COVID-19 распространяются в период пандемии, однако из-за карантинных ограничений снизилось число случаев... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:02
2021-04-07T14:02
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
вячеслав моше кантор
вячеслав кантор
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Теории заговора о причастности евреев и Израиля к COVID-19 распространяются в период пандемии, однако из-за карантинных ограничений снизилось число случаев физических нападений на почве антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор.Он добавил, что из-за локдаунов и ограничений по всему миру было зафиксировано меньшее число физических атак на почве антисемитизма в 2020 году в сравнении с 2019 - их общее число снизилось с 456 случаев до 371."Протестные движения против мер по коронавирусу часто наполнены ультраправыми элементами.... Параллельный и крайне волнующий феномен - рост числа экстремистов, вступающих в ряды полиции и вооруженных сил, где они могут получить доступ к оружию и тренировкам", - рассказал Кантор.Кроме того, он отметил, что европейские еврейские сообщества обеспокоены последствиями для молодого поколения, так как молодые люди были вынуждены оставаться дома "во время важной части их лет становления и столкнулись 24/7 с онлайн-антисемитизмом, манипуляциями и дезинформацией".Доклад Центра Кантора об уровне антисемитизма в мире является одним из самых масштабных исследований на эту тему. Специалисты центра уже более десяти лет изучают антисемитизм и ежегодно публикуют доклады о его состоянии в мире.
https://ria.ru/20210407/antisemitizm-1727182132.html
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коронавирус covid-19, вячеслав моше кантор, вячеслав кантор, израиль

В ЕЕК рассказали о распространении теорий заговора вокруг COVID-19

14:02 07.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Теории заговора о причастности евреев и Израиля к COVID-19 распространяются в период пандемии, однако из-за карантинных ограничений снизилось число случаев физических нападений на почве антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор.
"За прошлый год теории заговора о евреях распространились, евреи или государство Израиль якобы стоят за пандемией и извлечением выгоды из неё. Локдауны сравнивают с гетто и концентрационными лагерями, вакцины описывают как опасные медицинские эксперименты, а люди, которые отказываются от этих спасительных вакцин, носят желтые звёзды. Постоянное внимание к роли евреев в глобальных событиях показывает, что антисемитизм как центр теорий заговора не ушёл", - сказал Кантор в ходе онлайн-конференции, на которой был представлен ежегодный доклада по ситуации с антисемитизмом в мире.
Он добавил, что из-за локдаунов и ограничений по всему миру было зафиксировано меньшее число физических атак на почве антисемитизма в 2020 году в сравнении с 2019 - их общее число снизилось с 456 случаев до 371.
"Протестные движения против мер по коронавирусу часто наполнены ультраправыми элементами.... Параллельный и крайне волнующий феномен - рост числа экстремистов, вступающих в ряды полиции и вооруженных сил, где они могут получить доступ к оружию и тренировкам", - рассказал Кантор.
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Уровень антисемитизма в мире за прошлый год уменьшился на 19 процентов
Кроме того, он отметил, что европейские еврейские сообщества обеспокоены последствиями для молодого поколения, так как молодые люди были вынуждены оставаться дома "во время важной части их лет становления и столкнулись 24/7 с онлайн-антисемитизмом, манипуляциями и дезинформацией".
Доклад Центра Кантора об уровне антисемитизма в мире является одним из самых масштабных исследований на эту тему. Специалисты центра уже более десяти лет изучают антисемитизм и ежегодно публикуют доклады о его состоянии в мире.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Вячеслав Моше КанторВячеслав КанторИзраиль
 
 
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