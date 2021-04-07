https://ria.ru/20210407/zagovor-1727184702.html

В ЕЕК рассказали о распространении теорий заговора вокруг COVID-19

В ЕЕК рассказали о распространении теорий заговора вокруг COVID-19

Теории заговора о причастности евреев и Израиля к COVID-19 распространяются в период пандемии, однако из-за карантинных ограничений снизилось число случаев... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:02

2021-04-07T14:02

2021-04-07T14:02

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

вячеслав моше кантор

вячеслав кантор

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Теории заговора о причастности евреев и Израиля к COVID-19 распространяются в период пандемии, однако из-за карантинных ограничений снизилось число случаев физических нападений на почве антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор.Он добавил, что из-за локдаунов и ограничений по всему миру было зафиксировано меньшее число физических атак на почве антисемитизма в 2020 году в сравнении с 2019 - их общее число снизилось с 456 случаев до 371."Протестные движения против мер по коронавирусу часто наполнены ультраправыми элементами.... Параллельный и крайне волнующий феномен - рост числа экстремистов, вступающих в ряды полиции и вооруженных сил, где они могут получить доступ к оружию и тренировкам", - рассказал Кантор.Кроме того, он отметил, что европейские еврейские сообщества обеспокоены последствиями для молодого поколения, так как молодые люди были вынуждены оставаться дома "во время важной части их лет становления и столкнулись 24/7 с онлайн-антисемитизмом, манипуляциями и дезинформацией".Доклад Центра Кантора об уровне антисемитизма в мире является одним из самых масштабных исследований на эту тему. Специалисты центра уже более десяти лет изучают антисемитизм и ежегодно публикуют доклады о его состоянии в мире.

https://ria.ru/20210407/antisemitizm-1727182132.html

израиль

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коронавирус covid-19, вячеслав моше кантор, вячеслав кантор, израиль