https://ria.ru/20210407/vzyatka-1727189174.html

В Петербурге директора Дома ветеранов заподозрили во взятке

В Петербурге директора Дома ветеранов заподозрили во взятке

Директор городского Дома ветеранов войны и труда №1 Максим Щербаков освобожден от должности на время предварительного следствия по делу о взятке, сообщили в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:21

2021-04-07T14:21

2021-04-07T15:07

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

павловск

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Директор городского Дома ветеранов войны и труда №1 Максим Щербаков освобожден от должности на время предварительного следствия по делу о взятке, сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.Как следует из электронной карточки дела, 18 марта Приморский суд Петербурга заключил Щербакова.Отмечается, что это решение было обжаловано адвокатом, решения по жалобе еще нет. Уточняется, что Щербакову вменяется получение взятки.Фабула дела и подробности не раскатываются. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу об этом деле не сообщала.Как уточнили в объединённой пресс-службе судов города, в ходе предварительного расследования установлено, что в 2014 году Щербаков договорился с руководителями ООО "РоссРента" и получил от них в качестве взятки квартиру в Спасском переулке. "За совершение Щербаковым действий по размещению в Доме ветеранов войны и труда №1 на постоянное проживание в отдельные квартиры пенсионеров, обратившихся в ООО "РоссРента", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что квартира в Спасском переулке, оцененная в 4,8 миллиона рублей, была оформлена на супругу Щербакова по договору купли-продажи за 1 миллион рублей.В пресс-службе "Единой России" в Петербурге сообщили также, что членство в партии Максима Щербакова будет приостановлено на ближайшем заседании местного политсовета.По информации сайта Дома ветеранов, учреждение расположено в Павловске и может принять на сопровождение, реабилитацию и проживание до 365 человек. Дом ветеранов войны и труда №1 является некоммерческой организацией. Собственником имущества учреждения является город Санкт-Петербург в лице комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20210407/vzyatka-1727165913.html

санкт-петербург

павловск

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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, павловск, происшествия