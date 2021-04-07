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Подросток рассказал о гибели друга при взрыве в ЛНР
Подросток рассказал о гибели друга при взрыве в ЛНР
Причиной гибели подростка на окраине города Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики стали мины, установленные рядом с линией... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:56
2021-04-07T15:56
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Причиной гибели подростка на окраине города Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики стали мины, установленные рядом с линией разграничения, рассказал журналистам друг погибшего Эдуард, который был свидетелем трагедии и пострадал при взрыве.Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики."Друг позвал погулять к речке… Мы сначала нашли одну сухую речку - она высохла. Вдоль реки пошли и друг набрел на Донец (Северский Донец - река по которой проходит линия разграничения в данном районе, - ред.). По тропинке пошли, и он заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке на тропинке. Он подбежал, посмотрел, это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что он (кабан, - ред.) тоже на мину напоролся. Потому, что рядом с кабаном было где-то или 15 или 10 мин", - рассказал Эдуард.Он уточнил, что после того как друзья увидели мины, Эдуард предложил другу Михаилу уйти, так как находится в этом месте было опасно, но в этот момент товарищ наступил на мину."После первого взрыва меня немного задело осколками и я начал отбегать назад. Я бегу и следом 8 или 10 взрывов. Потом я издалека смотрю, кричу: "Миша, Миша!" Он не шевелится. Я в панике набираю экстренный вызов, сказали, что скоро будут. Приезжают, меня выводят, а потом уже в больницу. Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы – не пошел бы туда", - рассказал раненный подросток.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта про
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
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донецкая народная республика
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Подросток рассказал о гибели друга при взрыве в ЛНР

15:56 07.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, пострадавший из-за обстрелов
Один из домов поселка шахты Глубокая в Горловке, пострадавший из-за обстрелов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Причиной гибели подростка на окраине города Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики стали мины, установленные рядом с линией разграничения, рассказал журналистам друг погибшего Эдуард, который был свидетелем трагедии и пострадал при взрыве.
Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики.
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"Друг позвал погулять к речке… Мы сначала нашли одну сухую речку - она высохла. Вдоль реки пошли и друг набрел на Донец (Северский Донец - река по которой проходит линия разграничения в данном районе, - ред.). По тропинке пошли, и он заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке на тропинке. Он подбежал, посмотрел, это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что он (кабан, - ред.) тоже на мину напоролся. Потому, что рядом с кабаном было где-то или 15 или 10 мин", - рассказал Эдуард.
Он уточнил, что после того как друзья увидели мины, Эдуард предложил другу Михаилу уйти, так как находится в этом месте было опасно, но в этот момент товарищ наступил на мину.
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"После первого взрыва меня немного задело осколками и я начал отбегать назад. Я бегу и следом 8 или 10 взрывов. Потом я издалека смотрю, кричу: "Миша, Миша!" Он не шевелится. Я в панике набираю экстренный вызов, сказали, что скоро будут. Приезжают, меня выводят, а потом уже в больницу. Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы – не пошел бы туда", - рассказал раненный подросток.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта про
 
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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