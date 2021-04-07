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"Известия": ЦБ готов поддержать идею о пенсионном налоговом вычете
"Известия": ЦБ готов поддержать идею о пенсионном налоговом вычете
Банк России готов концептуально поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо зампреда... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T02:26
2021-04-07T11:52
россия
центральный банк рф (цб рф)
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банк России готов концептуально поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо зампреда Центробанка Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).Отмечается, что у россиян может появиться возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.По информации издания, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) несколько раз обращались в Банк Россией с инициативой установить отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с уже существующим для тех, кто вкладывает деньги в ИИС-1.В ответе, как утверждает газета, Чистюхин написал, что предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) подобных налоговых льгот поможет выровнять конкурентные условия для финансовых организаций разных видов, а также увеличит стимулы для формирования досрочных сбережений.Согласно публикации, готовность регулятора концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот касается граждан, самостоятельно копящих средства на старость. Уточняется, что Банк России обещает представить для обсуждения конкретные параметры.В пресс-службе Банка России изданию также подтвердили, что считают важным создание равных налоговых преференций для схожих финансовых продуктов, предназначенных для долгосрочных инвестиций и сбережений, в том числе в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения негосударственных пенсионных фондов. Вопрос сейчас обсуждают с участниками рынка и заинтересованными государственными органами, а конкретные предложения сформулируют по итогам, добавили там.Газета напоминает, что сейчас максимальная сумма, подлежащая исчислению социального налогового вычета, — 120 тысяч рублей в год. Максимальный вычет при этом составляет 15,6 тысячи рублей. Авторы инициативы предложили расширить лимит до 400 тысяч рублей и создать специальный для него налоговый вычет.В материале подчеркивается, что именно 400 тысяч рублей установлены как максимальная планка для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальных инвестиционных счетах самого востребованного первого типа. Новые налоговые льготы, по мнению предложивших инициативу, помогут этому инструменту развиваться.
https://ria.ru/20210407/stavka-1727117042.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), москва, общество, экономика

"Известия": ЦБ готов поддержать идею о пенсионном налоговом вычете

02:26 07.04.2021 (обновлено: 11:52 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банк России готов концептуально поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо зампреда Центробанка Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).
Отмечается, что у россиян может появиться возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.
По информации издания, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) несколько раз обращались в Банк Россией с инициативой установить отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с уже существующим для тех, кто вкладывает деньги в ИИС-1.
В ответе, как утверждает газета, Чистюхин написал, что предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) подобных налоговых льгот поможет выровнять конкурентные условия для финансовых организаций разных видов, а также увеличит стимулы для формирования досрочных сбережений.

"В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана", — говорится в письме зампреда Центробанка.

Согласно публикации, готовность регулятора концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот касается граждан, самостоятельно копящих средства на старость. Уточняется, что Банк России обещает представить для обсуждения конкретные параметры.
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В пресс-службе Банка России изданию также подтвердили, что считают важным создание равных налоговых преференций для схожих финансовых продуктов, предназначенных для долгосрочных инвестиций и сбережений, в том числе в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения негосударственных пенсионных фондов. Вопрос сейчас обсуждают с участниками рынка и заинтересованными государственными органами, а конкретные предложения сформулируют по итогам, добавили там.
Газета напоминает, что сейчас максимальная сумма, подлежащая исчислению социального налогового вычета, — 120 тысяч рублей в год. Максимальный вычет при этом составляет 15,6 тысячи рублей. Авторы инициативы предложили расширить лимит до 400 тысяч рублей и создать специальный для него налоговый вычет.
В материале подчеркивается, что именно 400 тысяч рублей установлены как максимальная планка для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальных инвестиционных счетах самого востребованного первого типа. Новые налоговые льготы, по мнению предложивших инициативу, помогут этому инструменту развиваться.
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