https://ria.ru/20210407/vstrecha-1727187753.html

Эксперт прокомментировал встречу Эрдогана с лидерами ЕС

Эксперт прокомментировал встречу Эрдогана с лидерами ЕС

Ситуация с нехваткой стула на трехсторонней встрече президента Тайипа Эрдогана с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:15

2021-04-07T14:15

2021-04-07T14:15

евросовет

шарль мишель

александр вучич

дональд трамп

еврокомиссия

сербия

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация с нехваткой стула на трехсторонней встрече президента Тайипа Эрдогана с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен могла быть вызвана ошибкой протокола, которую теперь по-разному интерпретируют - и как отношение к женщинам, и к Евросоюзу, достойным выходом из ситуации стали бы извинения турецкой стороны, считает эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.Ранее администрация турецкого президента Тайипа Эрдогана распространила фото с его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой они втроем стоят на фоне флагов ЕС и Турции, а также двух стульев. Позже в сети появилось видео, на котором Эрдоган с Мишелем сидят напротив друг друга на двух стульях, а фон дер Ляйен сначала стоит, потом присаживается на диван.Источник в администрации Эрдогана ранее сообщил РИА Новости, что отсутствие нужного количества стульев на фотографии со встречи может быть связано с тем, что переговоры прошли в другом помещении.По ее словам, если в такой ситуации не принесли извинения, то это неприемлемо. "Потому что тот участник, который остался без возможности сидеть на равных в процессе переговоров, он чувствует себя максимально некомфортно и здесь нельзя говорить о том, что это равноценные переговоры", - пояснила эксперт.Она также напомнила историю со встречей президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа в Вашингтоне в сентябре прошлого года. Тогда в Овальном зале Белого дома, по мнению Барановой, Вучича разместили, не совсем корректным образом, что обсуждалось во всем мире. "Глядя на видео встречи президента Турции с главой Евросовета и президентом Еврокомиссии эта история сразу же вспоминается, так как в протоколе не бывает неважных вещей и здесь играют значение очень многие вещи, в том числе даже размещение гостей", - отметила Баранова.

https://ria.ru/20210405/erdogan-1604342382.html

https://ria.ru/20210407/bosfor-1727055401.html

сербия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, александр вучич, дональд трамп, еврокомиссия, сербия, вашингтон (город), сша, в мире