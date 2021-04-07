https://ria.ru/20210407/vstrecha-1727187753.html
Эксперт прокомментировал встречу Эрдогана с лидерами ЕС
Эксперт прокомментировал встречу Эрдогана с лидерами ЕС
Ситуация с нехваткой стула на трехсторонней встрече президента Тайипа Эрдогана с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:15
2021-04-07T14:15
2021-04-07T14:15
евросовет
шарль мишель
александр вучич
дональд трамп
еврокомиссия
сербия
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сша
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация с нехваткой стула на трехсторонней встрече президента Тайипа Эрдогана с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен могла быть вызвана ошибкой протокола, которую теперь по-разному интерпретируют - и как отношение к женщинам, и к Евросоюзу, достойным выходом из ситуации стали бы извинения турецкой стороны, считает эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.Ранее администрация турецкого президента Тайипа Эрдогана распространила фото с его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой они втроем стоят на фоне флагов ЕС и Турции, а также двух стульев. Позже в сети появилось видео, на котором Эрдоган с Мишелем сидят напротив друг друга на двух стульях, а фон дер Ляйен сначала стоит, потом присаживается на диван.Источник в администрации Эрдогана ранее сообщил РИА Новости, что отсутствие нужного количества стульев на фотографии со встречи может быть связано с тем, что переговоры прошли в другом помещении.По ее словам, если в такой ситуации не принесли извинения, то это неприемлемо. "Потому что тот участник, который остался без возможности сидеть на равных в процессе переговоров, он чувствует себя максимально некомфортно и здесь нельзя говорить о том, что это равноценные переговоры", - пояснила эксперт.Она также напомнила историю со встречей президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа в Вашингтоне в сентябре прошлого года. Тогда в Овальном зале Белого дома, по мнению Барановой, Вучича разместили, не совсем корректным образом, что обсуждалось во всем мире. "Глядя на видео встречи президента Турции с главой Евросовета и президентом Еврокомиссии эта история сразу же вспоминается, так как в протоколе не бывает неважных вещей и здесь играют значение очень многие вещи, в том числе даже размещение гостей", - отметила Баранова.
https://ria.ru/20210405/erdogan-1604342382.html
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евросовет, шарль мишель, александр вучич, дональд трамп, еврокомиссия, сербия, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Ситуация с нехваткой стула на трехсторонней встрече президента Тайипа Эрдогана с главой Евросовета Шарлем Мишелем
и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен могла быть вызвана ошибкой протокола, которую теперь по-разному интерпретируют - и как отношение к женщинам, и к Евросоюзу, достойным выходом из ситуации стали бы извинения турецкой стороны, считает эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.
Ранее администрация турецкого президента Тайипа Эрдогана распространила фото с его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой они втроем стоят на фоне флагов ЕС и Турции, а также двух стульев. Позже в сети появилось видео, на котором Эрдоган с Мишелем сидят напротив друг друга на двух стульях, а фон дер Ляйен сначала стоит, потом присаживается на диван.
Источник в администрации Эрдогана ранее сообщил РИА Новости, что отсутствие нужного количества стульев на фотографии со встречи может быть связано с тем, что переговоры прошли в другом помещении.
"Я считаю, что скорее всего это протокольная ошибка: недостаточно корректно подготовили помещение для переговоров, не учли количество участников, паритет сторон, но эта ошибка может быть интерпретирована очень по-разному, в частности и как отношение к женщинам, и к Евросоюзу… Такие ошибки протокола влекут за собой не очень хорошие последствия. Поэтому, мне кажется, что хорошо бы, чтобы вышло какое-то опровержение слухам… хорошим выходом было бы просто объясниться и принести извинения", - сказала Баранова.
По ее словам, если в такой ситуации не принесли извинения, то это неприемлемо. "Потому что тот участник, который остался без возможности сидеть на равных в процессе переговоров, он чувствует себя максимально некомфортно и здесь нельзя говорить о том, что это равноценные переговоры", - пояснила эксперт.
Она также напомнила историю со встречей президентов Сербии
и США Александра Вучича
и Дональда Трампа
в Вашингтоне
в сентябре прошлого года. Тогда в Овальном зале Белого дома, по мнению Барановой, Вучича разместили, не совсем корректным образом, что обсуждалось во всем мире. "Глядя на видео встречи президента Турции
с главой Евросовета
и президентом Еврокомиссии
эта история сразу же вспоминается, так как в протоколе не бывает неважных вещей и здесь играют значение очень многие вещи, в том числе даже размещение гостей", - отметила Баранова.
"В обоих случаях, наверное, ситуацию можно было бы это интерпретировать как соблюдение социальной дистанции во время пандемии… Но если это трехсторонняя встреча равных по статусу людей, то им должны быть предоставлены равные условия размещения. И (это - ред.) очень неловкая ситуация, когда одному из участников переговоров негде сесть", - добавила эксперт.