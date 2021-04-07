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В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей

В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей

Врачи НИКИ оториноларингологии имени Свержевского вылечили мужчину с переломом одной из самых маленьких костей в организме - с изолированным переломом рукоятки... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:37

2021-04-07T12:37

2021-04-07T12:43

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Врачи НИКИ оториноларингологии имени Свержевского вылечили мужчину с переломом одной из самых маленьких костей в организме - с изолированным переломом рукоятки молоточка, который встречается всего в 2% случаев всех травм среднего уха, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что изолированный перелом рукоятки молоточка – достаточно редкий вид травматического повреждения цепи слуховых косточек и встречается всего в 2% случаев всех травм среднего уха. Молоточек – это одна из самых маленьких костей в организме человека, которая участвует в звукопроведении. Быстрое движение пальца привело к созданию отрицательного давления в слуховом проходе, что и стало причиной травмы.Уточняется, что подобные травмы могут возникать не только при попытках "вытряхнуть" попавшую в ухо воду, но и при вынимании наушников-вкладышей из ушей, а также при чихании с зажатым ртом и носом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/vrach-1604005384.html

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здоровье, москва, общество