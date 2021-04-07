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Хорошие новости
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В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
Врачи НИКИ оториноларингологии имени Свержевского вылечили мужчину с переломом одной из самых маленьких костей в организме - с изолированным переломом рукоятки... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:37
2021-04-07T12:43
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Врачи НИКИ оториноларингологии имени Свержевского вылечили мужчину с переломом одной из самых маленьких костей в организме - с изолированным переломом рукоятки молоточка, который встречается всего в 2% случаев всех травм среднего уха, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что изолированный перелом рукоятки молоточка – достаточно редкий вид травматического повреждения цепи слуховых косточек и встречается всего в 2% случаев всех травм среднего уха. Молоточек – это одна из самых маленьких костей в организме человека, которая участвует в звукопроведении. Быстрое движение пальца привело к созданию отрицательного давления в слуховом проходе, что и стало причиной травмы.Уточняется, что подобные травмы могут возникать не только при попытках "вытряхнуть" попавшую в ухо воду, но и при вынимании наушников-вкладышей из ушей, а также при чихании с зажатым ртом и носом.
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здоровье, москва, общество

В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей

12:37 07.04.2021 (обновлено: 12:43 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Врачи НИКИ оториноларингологии имени Свержевского вылечили мужчину с переломом одной из самых маленьких костей в организме - с изолированным переломом рукоятки молоточка, который встречается всего в 2% случаев всех травм среднего уха, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"В НИКИ оториноларингологи имени Л.И. Свержевского обратился 55-летний мужчина с жалобой на снижение слуха в одном ухе, болезненные ощущения и заложенность уха при глотании. Как выяснилось, проблемы начались после купания в бассейне, когда в ухо мужчины попала вода. Чтобы удалить ее оттуда, он воспользовался распространенным, но, как выяснилось, опасным методом: резким движением пальца, вставленного в наружный слуховой проход. Сразу после этой манипуляции он почувствовал резкую боль и щелчок в ухе. По результатам проведенной компьютерной томографии был установлен перелом рукоятки молоточка, и пациенту было предложено хирургическое лечение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что изолированный перелом рукоятки молоточка – достаточно редкий вид травматического повреждения цепи слуховых косточек и встречается всего в 2% случаев всех травм среднего уха. Молоточек – это одна из самых маленьких костей в организме человека, которая участвует в звукопроведении. Быстрое движение пальца привело к созданию отрицательного давления в слуховом проходе, что и стало причиной травмы.
"Поскольку рукоятка молоточка является частью барабанной перепонки и участвует во всех ее движениях, то полноценное заживление перелома затруднительно. Однако со временем в проблемной зоне формируется рубцовая связь и ощущение дискомфорта постепенно проходит. Вместе с тем, если жалобы сохраняются спустя несколько месяцев, может быть показано хирургическое лечение. Именно такая микрохирургическая операция была успешно проведена пациенту с переломом рукоятки молоточка. На контрольном послеоперационном осмотре было установлено, что слух мужчины восстановился, дискомфорт прошел. Восстановительный период прошел без осложнений", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что подобные травмы могут возникать не только при попытках "вытряхнуть" попавшую в ухо воду, но и при вынимании наушников-вкладышей из ушей, а также при чихании с зажатым ртом и носом.
 
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