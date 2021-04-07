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В Москве оценили загрязнение воздуха после пожара в Люберцах

В Москве оценили загрязнение воздуха после пожара в Люберцах

Рост концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы из-за пожара в Люберцах не отмечается, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T22:21

2021-04-07T22:21

2021-04-07T22:21

мосэкомониторинг

москва

люберцы

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рост концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы из-за пожара в Люберцах не отмечается, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Как ранее сообщалось, информация о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступила в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. В 21.15 пожар был локализован на 6 тысячах квадратных метров.Отмечается, что для оперативного контроля экологической обстановки в ближайшие к месту пожара жилые районы Москвы с учётом направления ветра выехала передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг"."В настоящее время метеорологические условия способствуют эффективному рассеиванию загрязняющих веществ. Накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы не ожидается", - дополняется в сообщении.

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Ликвидация пожара на складах в подмосковных Люберцах Пожар на складах в Люберцах локализован на площади 6 тыс "квадратов" - ГУМЧС 2021-04-07T22:21 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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