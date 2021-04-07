В Москве оценили загрязнение воздуха после пожара в Люберцах
© Фото : ГУ МЧС по Московской областиПожар в Люберцах
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рост концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы из-за пожара в Люберцах не отмечается, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Как ранее сообщалось, информация о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступила в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. В 21.15 пожар был локализован на 6 тысячах квадратных метров.
"По данным ближайших к пожару автоматических станций контроля загрязнения атмосферы "Жулебино" и "Кожухово", расположенных с подветренной стороны от пожара, роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе не отмечается. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Максимальные значения взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, которые являются индикаторами горения, составили 0,2 ПДКмр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оперативного контроля экологической обстановки в ближайшие к месту пожара жилые районы Москвы с учётом направления ветра выехала передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг".
"В настоящее время метеорологические условия способствуют эффективному рассеиванию загрязняющих веществ. Накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы не ожидается", - дополняется в сообщении.