https://ria.ru/20210407/voleybol-1727269852.html

Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета ЧМ по волейболу

Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета ЧМ по волейболу

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел первое заседание республиканского организационного комитета по вопросу подготовки и проведения в Казани матчей... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:59

2021-04-07T19:59

2021-04-07T19:59

республика татарстан

россия

рустам минниханов

москва

санкт-петербург

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КАЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел первое заседание республиканского организационного комитета по вопросу подготовки и проведения в Казани матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года, отметив, что главная задача – провести матчи на традиционно высоком уровне, сообщает пресс-служба главы республики."Безусловно, чемпионат мира по волейболу – знаковое спортивное событие для страны. Отрадно, что нашей республике доверили стать одним из организаторов этого крупного турнира. Волейбол традиционно является одним из самых популярных и массовых видов спорта среди населения республики. Татарстанские волейбольные команды "Зенит" и "Динамо - Ак Барс" известны своими успехами во всем мире. Наша главная задача – провести матчи чемпионата на традиционно высоком уровне", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.Глава республики напомнил, что Россия впервые принимает подобные соревнования. Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022 года пройдет в 10 городах, в том числе в Казани. Матч открытия пройдет в Санкт-Петербурге, финал – в Москве. Всего будет сыграно 94 матча. Участниками чемпионата станут 24 национальные мужские сборные. Прогнозируемое число зрителей – порядка 500 тысяч человек.В Казани пройдут шесть игр второго группового этапа соревнований. Матчи состоятся 2-4 сентября. В качестве основных спортивных объектов чемпионата рассматриваются две площадки – "Баскет-холл" и центр волейбола "Санкт-Петербург".Республика ведет планомерную работу по подготовке к матчам, налажено взаимодействие с АНО "Оргкомитет волейбол 2022". Актуальные вопросы подготовки будут рассматриваться в рамках работы республиканского оргкомитета. Общую координацию подготовки осуществляют министерство спорта Татарстана и Дирекция спортивных и социальных проектов.Минниханов подчеркнул, что в Татарстане наработан большой положительный опыт проведения крупных мировых спортивных соревнований и социально значимых мероприятий. "На сегодняшний день в республике сформирована команда профессионалов, создана хорошая городская и спортивная инфраструктура, имеются все необходимые ресурсы для организации матчей на высоком уровне", - добавил он.Участники заседания обсудили ряд рабочих вопросов, связанных с подготовкой к чемпионату, в том числе обеспечение безопасности гостей и участников турнира, реализацию мероприятий по продвижению соревнований, привлечение волонтеров, а также организацию тестовых мероприятий.

https://ria.ru/20210406/moda-1604421951.html

https://ria.ru/20210406/sammit-1604415074.html

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россия, рустам минниханов, москва, санкт-петербург