https://ria.ru/20210407/voennoplennye-1727218134.html

Вопрос военнопленных до сих пор не урегулирован, заявил Пашинян

Вопрос военнопленных до сих пор не урегулирован, заявил Пашинян

Вопрос пленных и удерживаемых лиц после военных действий с Азербайджаном до сих пор не урегулирован, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:59

2021-04-07T15:59

2021-04-07T16:12

россия

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

армения

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вопрос пленных и удерживаемых лиц после военных действий с Азербайджаном до сих пор не урегулирован, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован, - это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсудили, согласно заявлению 9 ноября (2020 года), все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину. Но, к сожалению, до сих пор у нас удерживаемые лица в Азербайджане", - заявил Пашинян Путину в начале переговоров."Рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений", - добавил армянский премьер.

https://ria.ru/20210315/plennye-1601396223.html

россия

нагорный карабах

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LIVE: Владимир Путин проводит встречу с Николом Пашиняном в Москве LIVE: Владимир Путин проводит встречу с Николом Пашиняном в Москве 2021-04-07T15:59 true PT8M28S

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире