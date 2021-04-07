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Вопрос военнопленных до сих пор не урегулирован, заявил Пашинян
Вопрос военнопленных до сих пор не урегулирован, заявил Пашинян
Вопрос пленных и удерживаемых лиц после военных действий с Азербайджаном до сих пор не урегулирован, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:59
2021-04-07T16:12
россия
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вопрос пленных и удерживаемых лиц после военных действий с Азербайджаном до сих пор не урегулирован, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован, - это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсудили, согласно заявлению 9 ноября (2020 года), все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину. Но, к сожалению, до сих пор у нас удерживаемые лица в Азербайджане", - заявил Пашинян Путину в начале переговоров."Рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений", - добавил армянский премьер.
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LIVE: Владимир Путин проводит встречу с Николом Пашиняном в Москве
LIVE: Владимир Путин проводит встречу с Николом Пашиняном в Москве
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире

Вопрос военнопленных до сих пор не урегулирован, заявил Пашинян

15:59 07.04.2021 (обновлено: 16:12 07.04.2021)
 
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вопрос пленных и удерживаемых лиц после военных действий с Азербайджаном до сих пор не урегулирован, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован, - это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсудили, согласно заявлению 9 ноября (2020 года), все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину. Но, к сожалению, до сих пор у нас удерживаемые лица в Азербайджане", - заявил Пашинян Путину в начале переговоров.
"Рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений", - добавил армянский премьер.
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РоссияНикол ПашинянНагорный КарабахВладимир ПутинАрменияВ мире
 
 
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