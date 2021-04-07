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На Ямале водитель получил 10 лет за "пьяное" ДТП с тремя погибшими
На Ямале водитель получил 10 лет за "пьяное" ДТП с тремя погибшими
Десять лет лишения свободы назначил суд в Ямало-Ненецком автономном округе водителю, который пьяным управлял автомобилем и спровоцировал ДТП на трассе, где... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:59
2021-04-07T10:59
2021-04-07T10:59
россия
lada granta
следственный комитет россии (ск рф)
надым
губкинский
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр - РИА Новости. Десять лет лишения свободы назначил суд в Ямало-Ненецком автономном округе водителю, который пьяным управлял автомобилем и спровоцировал ДТП на трассе, где погибли три человека, в том числе двое полицейских, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Окружное управление МВД в начале 2020 года информировало о ДТП на трассе в районе города Надым. По информации ведомства, местный житель за рулем Mazda выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась со служебным автомобилем Lada Granta, который принадлежал отделу МВД по городу Губкинскому. В аварии скончались два сотрудника полиции, а также мигрант, которого они доставляли в центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшего выдворения из страны. Кроме того, водитель и два пассажира автомобиля Mazda были доставлены в больницу.Как уточняли в следственном управлении, за рулем машины Mazda находился ранее неоднократно судимый 37-летний водитель, он был пьян в момент аварии. В ведомстве также подчеркнули, что до этого его лишили прав за нетрезвое вождение. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он находился под стражей. В августе материалы дела были направлены в суд.
https://ria.ru/20210407/dtp-1727121663.html
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россия, lada granta, следственный комитет россии (ск рф), надым, губкинский, происшествия