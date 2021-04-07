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Москвичам на выходных пообещали "супервесну"
Москвичам на выходных пообещали "супервесну"
На ближайших выходных в Москве начнется "супервесна": ожидается много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла, а на следующей неделе - до плюс 20,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:42
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средняя азия
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На ближайших выходных в Москве начнется "супервесна": ожидается много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла, а на следующей неделе - до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, и в ближайшие выходные, и в начале следующей недели ожидается идеальная весенняя погода с очень мощным прогревом и поступлением теплого сухого воздуха из пустынь Средней Азии.
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средняя азия, евгений тишковец, москва, общество

Москвичам на выходных пообещали "супервесну"

10:42 07.04.2021 (обновлено: 11:14 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На ближайших выходных в Москве начнется "супервесна": ожидается много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла, а на следующей неделе - до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К выходным мы выйдем в антициклон, который нам подарит много солнца, никаких осадков, теплый южный ветер. Даже ночами будет не прохладнее нуля - плюс пяти (градусов - ред.). А днем плюс 11 - плюс 16... На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую "супервесну", когда днем воздух будет прогреваться до плюс 15 - плюс 20 градусов", - рассказал Тишковец.
По его словам, и в ближайшие выходные, и в начале следующей недели ожидается идеальная весенняя погода с очень мощным прогревом и поступлением теплого сухого воздуха из пустынь Средней Азии.
 
Средняя АзияЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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