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Москвичам на выходных пообещали "супервесну"
Москвичам на выходных пообещали "супервесну"
На ближайших выходных в Москве начнется "супервесна": ожидается много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла, а на следующей неделе - до плюс 20,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:42
2021-04-07T10:42
2021-04-07T11:14
средняя азия
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На ближайших выходных в Москве начнется "супервесна": ожидается много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла, а на следующей неделе - до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, и в ближайшие выходные, и в начале следующей недели ожидается идеальная весенняя погода с очень мощным прогревом и поступлением теплого сухого воздуха из пустынь Средней Азии.
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средняя азия, евгений тишковец, москва, общество