https://ria.ru/20210407/vesna-1727138650.html

Москвичам на выходных пообещали "супервесну"

Москвичам на выходных пообещали "супервесну"

На ближайших выходных в Москве начнется "супервесна": ожидается много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла, а на следующей неделе - до плюс 20,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:42

2021-04-07T10:42

2021-04-07T11:14

средняя азия

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На ближайших выходных в Москве начнется "супервесна": ожидается много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла, а на следующей неделе - до плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, и в ближайшие выходные, и в начале следующей недели ожидается идеальная весенняя погода с очень мощным прогревом и поступлением теплого сухого воздуха из пустынь Средней Азии.

средняя азия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средняя азия, евгений тишковец, москва, общество