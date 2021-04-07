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В Гидрометцентре назвали регион, где весна наступила на три недели раньше
В Гидрометцентре назвали регион, где весна наступила на три недели раньше
Весна пришла на две-три недели раньше в Ямало-Ненецкий автономный округ, температура там превышает норму на 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:35
2021-04-07T05:35
весна
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
салехард
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Весна пришла на две-три недели раньше в Ямало-Ненецкий автономный округ, температура там превышает норму на 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура в ЯНАО на 10-12 градусов выше нормы."Невероятно большая температурная аномалия наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Над Европейской Россией сейчас ложбина низкого давления, а по восточной периферии этой ложбины заносится очень теплый воздух", - сказал эксперт.Как уточнил метеоролог, в абсолютном выражении такое превышение означает дневные температуры, например, в Салехарде около нуля и без существенных осадков. Такая погода сохранится в течение ближайших пяти дней.
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весна, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, салехард, общество

В Гидрометцентре назвали регион, где весна наступила на три недели раньше

05:35 07.04.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк Фонтан у здания правительства Ямало-Ненецкого автономного округ
 Фонтан у здания правительства Ямало-Ненецкого автономного округ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Весна пришла на две-три недели раньше в Ямало-Ненецкий автономный округ, температура там превышает норму на 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Весна очень яркая, снег тает. Такая ситуация обычно недели на две-три позже, в конце апреля. Это праздник весны для жителей северных широт", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура в ЯНАО на 10-12 градусов выше нормы.
"Невероятно большая температурная аномалия наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Над Европейской Россией сейчас ложбина низкого давления, а по восточной периферии этой ложбины заносится очень теплый воздух", - сказал эксперт.
Как уточнил метеоролог, в абсолютном выражении такое превышение означает дневные температуры, например, в Салехарде около нуля и без существенных осадков. Такая погода сохранится в течение ближайших пяти дней.
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
05:20
Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Европейской России
 
ВеснаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваСалехардОбщество
 
 
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