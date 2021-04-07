https://ria.ru/20210407/vesna-1727120478.html
В Гидрометцентре назвали регион, где весна наступила на три недели раньше
В Гидрометцентре назвали регион, где весна наступила на три недели раньше
Весна пришла на две-три недели раньше в Ямало-Ненецкий автономный округ, температура там превышает норму на 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:35
2021-04-07T05:35
2021-04-07T05:35
весна
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
салехард
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Весна пришла на две-три недели раньше в Ямало-Ненецкий автономный округ, температура там превышает норму на 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура в ЯНАО на 10-12 градусов выше нормы."Невероятно большая температурная аномалия наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Над Европейской Россией сейчас ложбина низкого давления, а по восточной периферии этой ложбины заносится очень теплый воздух", - сказал эксперт.Как уточнил метеоролог, в абсолютном выражении такое превышение означает дневные температуры, например, в Салехарде около нуля и без существенных осадков. Такая погода сохранится в течение ближайших пяти дней.
https://ria.ru/20210407/pogoda-1727120052.html
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весна, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, салехард, общество